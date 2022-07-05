Украина может выиграть войну до конца года, - секретарь СНБО
Алексей Данилов озвучил условия, благодаря которым Украина может победить в войне до конца года
Секретарь СНБО отметил, что победой в войне будет выход Украины на госграницы 2013 года.
"Нам бы очень хотелось, чтобы это произошло, но для этого должны быть определенные факторы. Если количество и качество оружия, которое дают нам партнеры, если откроется ленд-лиз и другие возможности для поддержки нашей страны, то такую задачу можно выполнить. Если этого не будет, мы понимаем, что будет очень сложно, но мы будем продолжать борьбу за независимость", – сказал Алексей Данилов.
- 5 июля секретарь СНБО заявил, что гарантии со стороны России ничего не стоят.
- 28 июня, отвечая заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, Олесий Данилов заявил , что возвращение временно оккупированного Крыма состоится без попыток сразу.
- 27 июня секретарь СНБО пообещал, что россияне получат возмездие за массированные ракетные обстрелы Украины.
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