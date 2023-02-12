Украина может вступить в НАТО, когда это ей не будет нужно, - аналитик Умланд
Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд считает, что может наступить ситуация, когда Украине не нужно будет вступать в НАТО
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Я бы все-таки отличал дискуссии о будущем Украины и России. Относительно Украины на Западе есть дискуссии. Там много говорят о восстановлении Украины, европейской интеграции и вступлении в НАТО. В этих дискуссиях большую роль играет внутренняя политика каждой из стран. Поскольку граждане центрально-восточных стран Европы поддерживают вступление Украины в НАТО, а вот в западном обществе есть немало тех, кто против, они, возможно, и поддерживают Украину на пути в НАТО, но только после войны, поэтому может произойти ситуация, когда Украина вступит в НАТО, когда ей это все будет уже не нужно", – объяснил Умланд.
Аналитик подчеркнул, что будущее России находится в неопределенном состоянии
"Что касается России, больших дискуссий нет. Никто не знает, что будет с Российской Федерацией в будущем. Никто не понимает и не знает, распадется ли РФ и будет ли существовать путинский режим и дальше. Это гораздо сложнее вопрос", - добавил он.
- 31 января бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил убеждение, что Россия не напала бы на Украину , если бы она была членом НАТО.
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