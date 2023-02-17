Украина может возобновить экспорт электроэнергии за границу в дневные часы, - Герус
В скором времени перед Украиной может встать вопрос о возобновлении экспорта электроэнергии за границу в дневные часы с сохранением импорта в вечерние
Об этом заявил глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины Андрей Герус.
По его словам, в энергосистеме Украины зафиксирован профицит, то есть избыток мощности, в связи с чем пришлось применить ограничение на генерацию солнечных электростанций.
"Уже в ближайшее время может возникнуть дилемма: днем профицит электроэнергии "сливать в землю" (ограничивать СЭС, но "ограниченную" электроэнергию все равно оплачивать), или разрешить экспорт электроэнергии в дневные часы. С сохранением импорта в вечерние часы, когда может быть потенциальный дефицит" ", – отметил Герус.
Он подчеркнул, что актуальным вопросом становится использование аккумуляторов и накопителей (energy storage), чтобы накапливать электроэнергию днем и выдавать ее в сеть вечером. Однако такие технологии пока достаточно дороги, отметил Герус.
В то же время глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что импорт электроэнергии исключает экспорт.
"Экспорта электроэнергии нет с самого начала массированных обстрелов. С 11 октября ни один киловатт-час не был экспортирован в Европу во время масштабной кампании россиян против нашей энергосистемы. Более того, мы начали импортировать, и сам факт этого импорта опровергает экспорт", - подчеркнул он.
- Возможности импорта электроэнергии в Украину увеличены до 700 МВт в любое время. Это позволяет снизить дефицит мощности и, соответственно, объемы ограничений.
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