Украина может воспользоваться некоторыми преимуществами членства еще до вступления в ЕС, - Мецола

Об этом сообщает The Guardian.

Она считает, что Украина и другие страны-кандидаты по вступлению в ЕС могли бы получить некоторые преимущества, которые дает членство в Европейском союзе еще до того, как фактически присоединятся к блоку.

Страны-кандидаты могут получить доступ к бесплатному роумингу мобильных телефонов в ЕС, что является популярной политикой, которая означает, что во время отдыха в ЕС плата за пользование мобильной связью будет такой же, как дома.

"Если мы собираемся распространить роуминг на эти страны, давайте сделаем это", – сказала она. "Операторы мобильной связи готовы к этому".

Для бизнеса могут быть сняты торговые барьеры.

"Предвступительная подготовка также означает доступ к финансированию, доступ к университетам, доступ для студентов, возможность доступа к внутреннему рынку, независимо от того, есть ли у нас импортные и экспортные тарифы", - сказала она. "Мы годами говорили, что Украина не может быть подключена к европейской электросети. Как только началась война, нам понадобились считанные дни, чтобы это сделать. В конце концов, это всегда зависело от политической воли".

В частности она предположила, что соглашение может охватить сельское хозяйство, отметив, что Украина является основным поставщиком мяса птицы в некоторые страны ЕС.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре. 23 июня 2022 года Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Эспрессо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила , что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.

28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил , что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года. Четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия 21 сентября сообщил, что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.

26 сентября глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что государства-члены могут начать официальные переговоры с Украиной уже в декабре.