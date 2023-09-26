Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Украина может воспользоваться некоторыми преимуществами членства еще до вступления в ЕС, - Мецола

Украина может воспользоваться некоторыми преимуществами членства еще до вступления в ЕС, - Мецола

26 сентября, 2023 вторник
16:03
Мир

Глава Европарламента Роберта Мецола считает, что Украина могла бы получить преимущества членства в ЕС еще до вступления, такие как бесплатный роуминг, снятие торговых барьеров, доступ к университетам и внутренним рынкам

Об этом сообщает The Guardian.

Она считает, что Украина и другие страны-кандидаты по вступлению в ЕС могли бы получить некоторые преимущества, которые дает членство в Европейском союзе еще до того, как фактически присоединятся к блоку.

Страны-кандидаты могут получить доступ к бесплатному роумингу мобильных телефонов в ЕС, что является популярной политикой, которая означает, что во время отдыха в ЕС плата за пользование мобильной связью будет такой же, как дома.

"Если мы собираемся распространить роуминг на эти страны, давайте сделаем это", – сказала она. "Операторы мобильной связи готовы к этому".

Для бизнеса могут быть сняты торговые барьеры.

"Предвступительная подготовка также означает доступ к финансированию, доступ к университетам, доступ для студентов, возможность доступа к внутреннему рынку, независимо от того, есть ли у нас импортные и экспортные тарифы", - сказала она. "Мы годами говорили, что Украина не может быть подключена к европейской электросети. Как только началась война, нам понадобились считанные дни, чтобы это сделать. В конце концов, это всегда зависело от политической воли".

В частности она предположила, что соглашение может охватить сельское хозяйство, отметив, что Украина является основным поставщиком мяса птицы в некоторые страны ЕС.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре. 23 июня 2022 года Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Эспрессо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила , что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.

28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил , что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года. Четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия 21 сентября сообщил, что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.

26 сентября глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что государства-члены могут начать официальные переговоры с Украиной уже в декабре.

Украина
ЕС
политика
Европарламент
Читайте также:
Ізмаїл, Одеська область, наслідки атаки шахедів
26 сентября, 2023 вторник
Ночная атака РФ: есть попадание в припортовую инфраструктуру в Одесской области, объекты в Черкасской и Николаевской областях, пострадали 2 человека
Путин в Финляндии в начале 90-х годов
24 сентября, 2023 воскресенье
"Плохая прическа, плохая майка". Финское телевидение показало, как Путин отдыхал в 90-х
Анджей Дуда
25 сентября, 2023 понедельник
Дуда рассказал, при каком условии Украина будет получать оружие от Польши
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.55
    Покупка 37.55
    Продажа 38.27
  • EUR
    Покупка 40.15
    Продажа 41.09
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
26 сентября
16:29
"Мать не реагировала": задержан житель Днепропетровщины, который насиловал своих троих детей
16:26
Эксклюзив
Из-за больших потерь россияне увеличивают количество госпиталей на ВОТ, - экс-заммэра Херсона
16:17
В партии Шольца заявили, что Украина вряд ли присоединится к ЕС до 2029 года: названа причина
16:15
Эксклюзив
Враг пытается закрывать дыры: в Третьей штурмовой бригаде рассказали о резервах РФ в районе Бахмута
16:02
Путин предложил Лукашенко развивать авиацию и производить "кукурузники"
15:59
Постановка на военный учет не равна мобилизации: в Минздраве рассказали, какие изменения ждут военнообязанных женщин-медиков с 1 октября
15:52
Без света семь населенных пунктов: дрон СБУ сбросил взрывчатку на электроподстанцию в Курской области
15:42
Минобороны РФ обнародовало видео с якобы живым командующим Черноморским флотом, ССО уточняют данные по ликвидации
15:37
Роберта Мецола
Переговоры с Украиной о вступлении в ЕС могут начаться уже в декабре, - глава Европарламента
15:33
Сопротивление: враг готовит "эвакуацию" некоторых жителей Горловки в Россию
15:24
Из-за радиационных правил: Apple прислала Франции обновление для iPhone 12
15:16
Лента "Довбуш" собрала более 50 млн грн в украинском прокате
15:12
Эрдоган связал ратификацию вступления Швеции в НАТО с предоставлением США F-16
15:00
деоккупация Крыма
Так называемый совет министров оккупированного Крыма перевели на дистанционку, - движение АТЕШ
14:53
"Следующий гол - победный": вышел трейлер нового фильма Тайки Вайтити
14:43
Эксклюзив
Важнее даже, чем F-16 и ATACMS: боец ВСУ рассказал, что может решить финал войны
14:35
В Лубенском районе Полтавщины прогремел взрыв на магистральном газопроводе
14:34
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:33
OPINION
О бюджете культуры на 2024 год
14:32
Военнообязанных, незаконно выехавших за границу, привлекут к ответственности по возвращении – ДПСУ
14:25
Обновлено
Наращивание собственного производства вооружения: Зеленский провел заседание Ставки
14:24
HIMARS "приняла участие" в совещании офицеров РФ: в Херсонской области ликвидирован штаб оккупантов, - СМИ
14:10
Укрзализныця и Фонд Баффета запустили первый в мире Food Train
14:00
Национальный художественный музей в Киеве возобновляет работу: там состоится кинопоказ и выставка
13:54
Обновлено
РФ держит в Черном море 6 кораблей, среди них 2 ракетоносителя
13:42
От баллистических ракет до танков: Южная Корея провела масштабный военный парад
13:35
хакер
Хакеры из "Киберсопротивления" получили доступ к российскому приложению для военных "Репей"
13:30
Американская корпорация General Dynamics рассматривает возможность производства БМП ASCOD совместно с "Украинской бронетехникой"
13:30
Евросоюз назвал соцсеть X Маска крупнейшим источником российской дезинформации
13:19
Обзор
Враг за сутки атаковал 11 областей: 9 человек погибли, 18 ранены
13:12
Польские эксперты считают, что в Пшеводуве упала ракета украинской ПВО, - Rzeczpospolita
13:11
WhatsApp
С октября WhatsApp не будет поддерживать устройства со старыми версиями Android
13:09
Обновлено
Ночная атака РФ: есть попадание в припортовую инфраструктуру в Одесской области, объекты в Черкасской и Николаевской областях, пострадали 2 человека
13:02
Зеленский подписал законопроект о возобновлении отчетности политических партий
12:58
Обновлено
Россияне обстреляли Херсон и Берислав: ранены 4 человека
12:47
Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил, что в ближайшие дни вернется на войну против Украины
12:44
Эстония поддержала продолжение временной защиты для украинцев
12:36
Полиция Киевщины разоблачила схему продажи военным автомобилей, которые привозили из-за границы как гуманитарку
12:27
Передавал врагу схемы железнодорожных маршрутов грузовых эшелонов и данные об энергообъектах: СБУ разоблачила жителя Черниговщины
12:26
ПриватБанк
ПриватБанк изменил стоимость отправки для SWIFT-переводов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV