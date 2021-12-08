Украина может вооружить более 1 млн человек в случае полномасштабного вторжения РФ, – нардеп Костенко

Об этом он сказал в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"У нас есть 260 тыс. армия. Любая армия, желающая совершить полномасштабное вторжение должна втрое превосходить армию в обороне. Мы считали, что при том вооружении, которое есть минимум 500-600 тыс. они должны накопить, при том условии, что сейчас активна российская армия 711 тысяч", – заявил нардеп.



Он считает, учитывая территорию РФ, фактор Китая, и того, что есть Дальний Восток с другими игроками, Россия не может все войска и перебросить на территорию Украины.



"Они не смогут сделать это физически и в короткие сроки. Им нужно для этого проводить мобилизацию. Любая, скрытая или нескрытая, мобилизация будет видна нашей разведке. Как мы можем отрегировать? Сделать мобилизацию тоже. Наш мобресурс примерно 15 млн человек, вооружить мы можем более 1 млн человек", - сказал Костенко,

Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.

20 ноября сообщалось, что США призвали союзников в Европе немедленно принять меры по сдерживанию России от вторжения в Украину.

4 декабря американская разведка сообщила, что Россия планирует в начале 2022 года вторжение в Украину с участием 175 тыс. военных.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае вторжения России в Украину будет "кровавая бойня" и отметил, что не верит в победу РФ в случае эскалации конфликта.