Украина может воевать до тех пор, "пока США ее поддерживают", - Орбан

Об этом он сказал в интервью Magyar Nemzet.

Орбан отметил, что существует опасность того, что эта война будет длиться десятилетиями. Впрочем, если США захотят мира, то он наступит.

"Украина может воевать, пока США ее поддерживают деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, мир будет", – заявил он.

Также венгерский премьер подчеркнул, что никто не может ожидать, что Украина уступит свои территории для прекращения войны, а также для энергетической безопасности и процветания Европы.

"Украина – суверенное государство, решение о том, когда и зачем воевать, должны принимать украинцы", - сказал Орбан.

16 декабря стало известно, что Венгрия заморозила 870 миллионов евро или около 350 миллиардов форинтов, российских активов.