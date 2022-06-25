Об этом сообщает издание " Детали ", со ссылкой на посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.

"Искусственные ограничения необоснованны. И хорошо бы, если бы они касались всех вовлеченных в войну! Но граждане России в Израиль въезжают без ограничений, белорусы – тоже, а украинцам придумали электронные визы. Ни я, ни мое руководство не можем не воспринимать это болезненно. В моем МИДе и в Офисе президента Украины мне говорят: это неприемлемо. Мы сейчас размышляем, не приостановить ли в ответ безвизовый режим для израильтян. Сейчас это будет неощутимо, но к Рош-ха-Шана израильское правительство это почувствует", – сказал посол.

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Евгений Корнийчук объяснил: отсутствие уступок израильских властей привело к выезду украинцев из Израиля.



"Со времени начала активных военных действий, по статистике, в Израиль въехали 38,5 тысяч украинцев, из которых около 13 тысяч человек получили израильские паспорта. Из этого общего количества сейчас 14,1 тысячи уехали. За один последний месяц уехало более 5 тысяч человек", – подчеркнул глава дипломатического представительства.



Посол добавил, что в то время, когда Украине нужна помощь и поддержка, бездействие Израиля огорчает: "Мы лицом к лицу с огромным бедствием и ожидаем помощи от наших партнеров – платной или бесплатной, любой, но не сидеть на берегу в ожидании, кто начнет выигрывать. Вот когда мы начнем – тогда нам начнут больше помогать, у меня такое впечатление.

15 марта Израиль отменил безвиз для Украины и больше не будет принимать беженцев.

21 марта Израиль упростил условия въезда для украинских евреев, бегущих от войны.

19 апреля результаты опроса института демократии свидетельствовали, что 44% израильтян считают, что страна должна принимать украинских беженцев вне зависимости от их вероисповедания.

29 мая министр иммиграции Израиля Пнина Тамано-Шата заявила, что страна сможет принять 100 тысяч украинских евреев до конца года.

С 1 июля украинцы, прибывшие в начале полномасштабной войны с Россией, смогут работать в Израиле. Это решение касается около 13 000 человек.

13 июня соучредительница Israeli friends of Ukraine Анна Жарова рассказала, что поддержка Украины в Израиле достаточно мощная, хотя многие израильтяне не понимают масштабов трагедии в Украине. При этом израильское общество прекрасно знает, что в Украине идет война и кто ее начал.

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