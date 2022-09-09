Украина может вернуть Крым в течение года, - генерал Ходжес
Украина может восстановить полный суверенитет государства, включая возвращение временно оккупированного Крыма, в течение года
Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе, эксперт Вашингтонского центра анализа европейской политики генерал в отставке Бен Ходжес, говорится в Newsweek.
"Они поставили условия, при которых они могут восстановить полный суверенитет, включая Крым, я думаю, в течение следующего года", - сказал он.
По словам Ходжеса, сейчас Россия контролирует менее 20% территории Украины, и ее способность проводить дальнейшие наступательные операции практически исчерпана.
Он добавил, что западные партнеры должны оказывать Киеву материальную и моральную поддержку, которая потребуется ему для достижения полной военной победы.
"Нужна декларация о том, что мы хотим победы Украины, что мы хотим, чтобы она вернула всю свою территорию, что мы хотим, чтобы она могла защитить себя в будущем, и что мы будем делать все необходимое, чтобы помочь им это сделать", – сказал он.
Бен Ходжес отметил, что в Вашингтоне полностью осознают потребности Украины.
- 31 августа разведка сообщила , что Российская Федерация планирует перебросить на территорию временно оккупированного Крыма москвичей и питерцев. Также доукомплектовывать воинские части российских вооруженных сил будут 1200 срочников.
- Россияне в оккупированном Крыму начали размещать военные склады и склады оружия на базе складов с углем или свинофермах, чтобы запутать украинское войско.
- Во временно оккупированном Крыму, в поселке Красногвардейское, 31 августа с 6 ч утра горела российская нефтебаза.
- В ночь с 3 на 4 сентября в Симферополе раздались взрывы. Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил ракетные удары ВСУ по авиабазам в Крыму
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.57Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное