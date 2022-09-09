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Украина может вернуть Крым в течение года, - генерал Ходжес

9 сентября, 2022 пятница
16:17
Мир

Украина может восстановить полный суверенитет государства, включая возвращение временно оккупированного Крыма, в течение года

Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе, эксперт Вашингтонского центра анализа европейской политики генерал в отставке Бен Ходжес, говорится в Newsweek.

"Они поставили условия, при которых они могут восстановить полный суверенитет, включая Крым, я думаю, в течение следующего года", - сказал он.

По словам Ходжеса, сейчас Россия контролирует менее 20% территории Украины, и ее способность проводить дальнейшие наступательные операции практически исчерпана.

Он добавил, что западные партнеры должны оказывать Киеву материальную и моральную поддержку, которая потребуется ему для достижения полной военной победы.

"Нужна декларация о том, что мы хотим победы Украины, что мы хотим, чтобы она вернула всю свою территорию, что мы хотим, чтобы она могла защитить себя в будущем, и что мы будем делать все необходимое, чтобы помочь им это сделать", – сказал он.

Бен Ходжес отметил, что в Вашингтоне полностью осознают потребности Украины.

  • 31 августа разведка сообщила , что Российская Федерация планирует перебросить на территорию временно оккупированного Крыма москвичей и питерцев. Также доукомплектовывать воинские части российских вооруженных сил будут 1200 срочников.
  • Россияне в оккупированном Крыму начали размещать военные склады и склады оружия на базе складов с углем или свинофермах, чтобы запутать украинское войско.
  • Во временно оккупированном Крыму, в поселке Красногвардейское, 31 августа с 6 ч утра горела российская нефтебаза.
  • В ночь с 3 на 4 сентября в Симферополе раздались взрывы. Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил ракетные удары ВСУ по авиабазам в Крыму

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