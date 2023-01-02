Об этом в Twitter написал бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

"Украина освободит Крым до конца августа, если мы продолжим давать то, что обещали, и если мы сохраним санкции", - отметил он.

При этом генерал убежден, что Украина может освободить Крым и раньше, если Запад предоставит ей высокоточное дальнобойное оружие.

17 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что Украина готова воевать за оккупированный россиянами Крым.

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