Украина может вернуть Крым к осени при условии получения обещанного оружия и сохранения санкций, – американский генерал
Украина может вернуть оккупированный Крым к осени при условии получения обещанного оружия и сохранения западных санкций против России
Об этом в Twitter написал бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.
"Украина освободит Крым до конца августа, если мы продолжим давать то, что обещали, и если мы сохраним санкции", - отметил он.
При этом генерал убежден, что Украина может освободить Крым и раньше, если Запад предоставит ей высокоточное дальнобойное оружие.
- 17 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что Украина готова воевать за оккупированный россиянами Крым.
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