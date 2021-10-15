Украина может транспортировать объемы газа превышают мощность "Северного потока-2", - глава ГТС Макогон ответил на заявление Путина
Украина может транспортировать значительные объемы газа, которые превышают мощность "Северного потока-2", в то время как "Газпром" не использует даже те мощности, которые уже оплачены
Об этом председатель Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон.
"Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа превышают мощность Северного потока-2", - написал Макогон.
По его словам, заявления руководства РФ об увеличении транзита через Украину в 2021 году должны манипулятивный характер. Макогон отметил, что действующий контракт предполагает не ежегодную транспортировку 40 млрд куб а ежедневное транспортировки 109 млн куб Сейчас же физически транспортируется 85900000 куб.м. в сутки.
"Такое поведение" Газпрома "заслуживает особого внимания Европы, потому что несмотря на значительную нехватку газа в ЕС и максимальные цены," Газпром даже не использует те мощности, которые уже оплачены ", - подчеркнул глава ОГТСУ.
Он напомнил, что "Газпром" трижды уменьшал транзит Украины в 2021 году. В частности, с 1 января - с 186 млн куб.м в сутки до 124 млн куб.м, 1 сентября - до 109 млн куб.м, а с 1 октября - до 86 млн куб.м, хотя продолжает платить за 109 млн куб .м.
Согласно обнародованному графику, отметил Макогон, "Газпром" часто использует транзитные мощности, которые уже оплачены, не только в Украине, но и в других странах, в частности в Словакии.
- Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил , что считает опасным увеличения поставок газа через украинскую ГТС.
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