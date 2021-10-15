Украина может транспортировать объемы газа превышают мощность "Северного потока-2", - глава ГТС Макогон ответил на заявление Путина

Об этом председатель Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон.



"Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа превышают мощность Северного потока-2", - написал Макогон.



По его словам, заявления руководства РФ об увеличении транзита через Украину в 2021 году должны манипулятивный характер. Макогон отметил, что действующий контракт предполагает не ежегодную транспортировку 40 млрд куб а ежедневное транспортировки 109 млн куб Сейчас же физически транспортируется 85900000 куб.м. в сутки.



"Такое поведение" Газпрома "заслуживает особого внимания Европы, потому что несмотря на значительную нехватку газа в ЕС и максимальные цены," Газпром даже не использует те мощности, которые уже оплачены ", - подчеркнул глава ОГТСУ.



Он напомнил, что "Газпром" трижды уменьшал транзит Украины в 2021 году. В частности, с 1 января - с 186 млн куб.м в сутки до 124 млн куб.м, 1 сентября - до 109 млн куб.м, а с 1 октября - до 86 млн куб.м, хотя продолжает платить за 109 млн куб .м.



Согласно обнародованному графику, отметил Макогон, "Газпром" часто использует транзитные мощности, которые уже оплачены, не только в Украине, но и в других странах, в частности в Словакии.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил , что считает опасным увеличения поставок газа через украинскую ГТС.