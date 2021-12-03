Украина может стать региональным хабом ОБСЕ по правам человека, - МИД

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"В Украине очень сильное гражданское общество. Мы считаем это силой и преимуществом нашей страны. Поэтому мы готовы взять на себя роль регионального хаба по укреплению гражданского общества в регионе Центральной Европы", - заявил Кулеба.

Об этом министр сказал во время встречи с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) Маттео Мекаччи. В ходе дискуссии участники обсуждали, что Россия блокирует заседание ОБСЕ по реализации мер по вопросам человеческого измерения, касающихся защиты прав и свобод человека.



В этом контексте Кулеба предложил, чтобы в Центральной Европе площадкой для обсуждения таких вопросов и взаимодействия представителей правительств и гражданских обществ государств этого региона была Украина.

Кроме того, Кулеба заверил, что в приоритетах Украины есть обеспечение прав и основных свобод человека, верховенства права, толерантности и недискриминации, а также продолжение развития демократических институтов. Поэтому украинская сторона будет дальше сотрудничать с БДИПЧ ОБСЕ.

На встрече также подняли тему защиты прав граждан Украины, которые находятся в местах лишения свободы в России и на временно оккупированных украинских территориях.