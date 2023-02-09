Об этом в интервью Handelsblatt рассказал исполнительный директор компании Армин Паппергер.

"Мы ведем разговор с Киевом об экспорте танков Panther", – отметил он.

По его словам, Украина заинтересована в этом и выражала также интерес к новому БМП Lynx.

Rheinmetall представил "пантер" на выставке в Париже летом 2022 года, танк претендует на то, чтобы называться одним из самых мощных в мире. Украина может стать первым его покупателем.

Танк пока существует только в виде демонстрационной модели, однако в концерне уверяют, что могут поставить первые машины в перспективе 15-18 месяцев. Собирать танки можно в Германии или Венгрии, однако для экспорта требуется согласие правительства ФРГ, поскольку это немецкая разработка.

Panther KF51 – разработка на основе Leopard 2 и наиболее удобная для стран, уже имеющих на вооружении "леопарды". Украина, как известно, в следующие месяцы должна получить первые подобные танки от союзников.