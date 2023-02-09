Украина может стать первым покупателем новейшего германского танка. Переговоры продолжаются, - директор концерна Rheinmetall
Немецкий концерн Rheinmetall, являющийся одним из крупнейших производителей оружия в Европе, заинтересован поставлять Украине свой новейший танк Panther и другую технику, если бы федеральное правительство дало согласие на экспорт
Об этом в интервью Handelsblatt рассказал исполнительный директор компании Армин Паппергер.
"Мы ведем разговор с Киевом об экспорте танков Panther", – отметил он.
По его словам, Украина заинтересована в этом и выражала также интерес к новому БМП Lynx.
Rheinmetall представил "пантер" на выставке в Париже летом 2022 года, танк претендует на то, чтобы называться одним из самых мощных в мире. Украина может стать первым его покупателем.
Танк пока существует только в виде демонстрационной модели, однако в концерне уверяют, что могут поставить первые машины в перспективе 15-18 месяцев. Собирать танки можно в Германии или Венгрии, однако для экспорта требуется согласие правительства ФРГ, поскольку это немецкая разработка.
Panther KF51 – разработка на основе Leopard 2 и наиболее удобная для стран, уже имеющих на вооружении "леопарды". Украина, как известно, в следующие месяцы должна получить первые подобные танки от союзников.
- 25 января стало известно, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять немецкие танки из собственных запасов.
- К танковой коалиции присоединились еще ряд стран, в том числе США, Польша, Португалия, Канада, Нидерланды и Дания. Первые танки Leopard 2 прибудут в Украину в конце марта.
- Также правительство Германии разрешило двум компаниям поставки Украине 178 танков Leopard 1.
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