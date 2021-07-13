Украина может стать мостом в Европу для китайского бизнеса, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.
Лидеры государств обменялись поздравлениями по случаю десятой годовщины установления стратегического партнерства между Украиной и КНР.
Руководители стран обсудили вопросы борьбы с вызовами, связанными с пандемией COVID-19. Зеленский поблагодарил председателя КНР за поставки вакцин против коронавируса в Украину.
Глава государства отдельно отметил, что, несмотря на пандемию, товарооборот между Украиной и Китаем растет второй год подряд. Зеленский отметил важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительства и модернизации дорог, развития железных дорог и городской инфраструктуры и муниципального хозяйства.
Во время разговора подтверждена заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке украинской сельскохозяйственной продукции.
Зеленский выразил надежду, что Украина может стать "мостиком в Европу" для китайского бизнеса. Руководители государств договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем.
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