Украина может стать мостом в Европу для китайского бизнеса, - Зеленский

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Лидеры государств обменялись поздравлениями по случаю десятой годовщины установления стратегического партнерства между Украиной и КНР.

Руководители стран обсудили вопросы борьбы с вызовами, связанными с пандемией COVID-19. Зеленский поблагодарил председателя КНР за поставки вакцин против коронавируса в Украину.

Глава государства отдельно отметил, что, несмотря на пандемию, товарооборот между Украиной и Китаем растет второй год подряд. Зеленский отметил важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительства и модернизации дорог, развития железных дорог и городской инфраструктуры и муниципального хозяйства.

Во время разговора подтверждена заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке украинской сельскохозяйственной продукции.

Зеленский выразил надежду, что Украина может стать "мостиком в Европу" для китайского бизнеса. Руководители государств договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем.