Украина может стать ключевым поставщиком сырья для технологий будущего в Европу, - Шефчович

Об этом вице-президент Европейской комиссии по межведомственных отношений и прогнозированию Шефчович скзаав в интервью агентству "Интерфакс-Украина" .



"Думаю, у вас может получиться лучше, чем у Китая. Я понимаю президента, премьер-министра и ваших руководителей бизнеса, которые хотят, чтобы Украина выстраивала весь вертикально интегрированный производственно-сбытовой цепи вокруг важного сырья, и чтобы в Украине оставалось как можно больше добавленной стоимости ", - цитирует агентство слова Шефчовича.



Таким образом, добавил он, Украина могла бы стать ключевым поставщиком сырья и компонентов для новых технологий в Европу.

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