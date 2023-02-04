Украина может стать членом ЕС в 2029 году, – литовский политик Кубилюс
Андрюс Кубилюс, литовский политик, член Европарламента, отметил, что если переговоры о вступлении Украины в ЕС начинаются в этом году, то вполне реально, что этот процесс закончится к концу десятилетия
Об этом он рассказал в эфире Эспресо.
"Интеграция Украины в Европейский Союз приносит не только экономическую пользу для обеих сторон, но и несет достаточно большие геополитические изменения на всей Европейской части континента. Начало переговоров будет означать, что появятся новые инструменты: как измерить прогресс Украины, как помочь Украине, в каких местах нужно прилагать усилия для реформ. И если посмотреть на наш опыт, опыт Центральной Европы, то Литве понадобилось три года, чтобы закончить переговоры, а для Польши четыре года", - рассказал литовский политик.
Андрюс Кубилюс объяснил, что начало переговоров может дать отсчет, когда Украина может стать членом Европейского Союза.
"По нашим расчетам и то, что записано в разных документах Европарламента, если переговоры начинаются в этом году, то вполне реально, что переговоры и ратификация всех документов закончатся до конца этого десятилетия. То есть, Украина может стать членом ЕС, скажем, в 2029 году, и в таком случае, украинские избиратели успеют принять участие в выборах 2029 года в Европарламент. Это был бы ответ лидерам стран ЕС, которые еще скептически или очень осторожно относятся к перспективе Украины стать членом ЕС. По-моему, была бы очень большая ошибка Европейского Союза, если бы он не смог сконцентрировать политическую волю и позволил бы всему процессу интеграции тянуться несколько десятилетий", - отметил Кубилюс.
- 3 февраля впервые в совместном заявлении саммита Украина-ЕС зафиксированы намерения Киева начать переговоры о вступлении в ЕС и сделать это как можно быстрее
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