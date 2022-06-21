Об этом он заявил в интервью RTVI.

Ринкевичс сказал, что еще два месяца назад он считал: вступление Украины в ЕС "очень желательно, но существует очень много политических препятствий". А после визита лидеров четырех государств Евросоюза это стало "реальнее, чем когда-либо".

Глава латвийского МИДа добавил, что рассмотрение заявки на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС является политическим и символическим жестом.

"Но на данном этапе по политическим, моральным причинам, когда мы видим, что Украина выступает за наши ценности и борется за безопасность Европы, я думаю, это хороший жест", – отметил он.

Ринкевичс подчеркнул, что Украина не сможет рассчитывать на скорое вступление в ЕС, но выразил надежду, что это произойдет до 2050 года.

"Этого не будет, я надеюсь, в середине этого столетия. Я думаю, ближе", – подытожил он.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав дать первым двум статус кандидата. В то же время, для Украины прописали семь требований, которые она должна выполнить, чтобы не потерять новый статус и продвигаться к следующему этапу процедуры. Окончательное решение будет принято на саммите лидеров ЕС 23-24 июня.

По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, все лидеры ЕС поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство.

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