Украина может стать членом ЕС до 2050 года, - министр иностранных дел Латвии
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил надежду, что Украина станет членом Европейского Союза к середине ХХІ века
Об этом он заявил в интервью RTVI.
Ринкевичс сказал, что еще два месяца назад он считал: вступление Украины в ЕС "очень желательно, но существует очень много политических препятствий". А после визита лидеров четырех государств Евросоюза это стало "реальнее, чем когда-либо".
Глава латвийского МИДа добавил, что рассмотрение заявки на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС является политическим и символическим жестом.
"Но на данном этапе по политическим, моральным причинам, когда мы видим, что Украина выступает за наши ценности и борется за безопасность Европы, я думаю, это хороший жест", – отметил он.
Ринкевичс подчеркнул, что Украина не сможет рассчитывать на скорое вступление в ЕС, но выразил надежду, что это произойдет до 2050 года.
"Этого не будет, я надеюсь, в середине этого столетия. Я думаю, ближе", – подытожил он.
- Напомним, 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав дать первым двум статус кандидата. В то же время, для Украины прописали семь требований, которые она должна выполнить, чтобы не потерять новый статус и продвигаться к следующему этапу процедуры. Окончательное решение будет принято на саммите лидеров ЕС 23-24 июня.
- По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, все лидеры ЕС поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство.
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