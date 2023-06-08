Об этом он сказал на форуме "Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины", пишет Укринформ .

"У нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более тысячи километров", – сказал он.

Резников рассказал, что уже утверждена ракетная программа, на которую выделяются бюджетные средства. Исполнителями программы есть украинские производители.