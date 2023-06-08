Украина может создать ракеты с дальностью поражения более тысячи км, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у Украины есть хорошие перспективы для создания ракеты с дальностью поражения более тысячи км
Об этом он сказал на форуме "Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины", пишет Укринформ .
"У нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более тысячи километров", – сказал он.
Резников рассказал, что уже утверждена ракетная программа, на которую выделяются бюджетные средства. Исполнителями программы есть украинские производители.
- Украинские волонтеры взялись за разработку боевой ракеты "Трембита", которая будет поражать цели на расстоянии 140 км и истощать ПВО врага.
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