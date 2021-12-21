Украина может самостоятельно выявлять все штаммы коронавируса, - Кузин

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.



"Украина имеет возможность самостоятельно выявлять штаммы коронавируса. Все образцы, свидетельствующие о нетипичном течении заболевания, особенно когда речь идет о так называемых кластерах - районах, где фиксируют значительную вспышку заболевания, или о людях, вернувшихся из-за границы, подлежат тщательному исследованию. Этим занимается Центральная референс-лаборатория Центра общественного здоровья", - отметил он.



Кроме того, Кузин призвал украинцев не терять бдительность по отношению к коронавирусу, вакцинироваться и соблюдать противоэпидеминические правила.



"Это важно, поскольку по прогнозам "Омикрон" может стать доминирующим штаммом в Европе в ближайшие два месяца", - пояснил главный санврач.



Он добавил, что в Украине более 13 млн граждан сделали обе прививки от COVID-19.



Также Кузин отметил, что нельзя снижать темпы вакцинации, поскольку последние сведения свидетельствуют, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее других вариантов коронавируса.



"Сейчас случаи "Омикрона" уже подтвердили более чем в 90 странах, треть из них - страны Европы", - подчеркнул главный санврач.

Напомним, в Украине выздоровел первый инфицированный штаммом "Омикрон".

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