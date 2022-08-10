Украина может рекомендовать миру ввести визовый режим с РФ и выдавать визы выборочно, - политолог Бобыренко
Запад не пойдет на запрет въезда всем гражданам России на свою территорию
Об этом в эфире Еспресо сказал политолог Виктор Бобыренко.
"Запад не пойдет на запрет въезда для россиян, потому что нужно защищать права человека. В России много правозащитников, пострадавших от режима. Мы не можем всех уравнивать, но рекомендовать союзникам перевести всех на визовый режим и выдавать визы выборочно. Чтобы россияне доказывали, что их преследует путинский режим. Не можешь – возвращайся в Россию", - отметил он.
Бобыренко подчеркнул, что Великобритания и страны Балтии уже так поступают.
"Надо разделять тех, кто пострадал или может пострадать от режима, если не выедет, и на просто обывателя, который дальше Турции летать не может. Но и Турции надо гайки закручивать, чтобы они не брали. Центральная, Западная Европа, США, Канада должны быть закрыты для тех, кто в Милан или Флоренцию на шопинг", - добавил политолог.
Он считает, что Запад может забирать из РФ высококлассных специалистов.
"Это все очень классная инициатива Зеленского, но, как и многие инициативы, она чисто популистская. Эта инициатива рассчитана исключительно на внутренний рынок", - подытожил Бобыренко.
- 9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем гражданам России.
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