Украина может рекомендовать миру ввести визовый режим с РФ и выдавать визы выборочно, - политолог Бобыренко

Об этом в эфире Еспресо сказал политолог Виктор Бобыренко.

"Запад не пойдет на запрет въезда для россиян, потому что нужно защищать права человека. В России много правозащитников, пострадавших от режима. Мы не можем всех уравнивать, но рекомендовать союзникам перевести всех на визовый режим и выдавать визы выборочно. Чтобы россияне доказывали, что их преследует путинский режим. Не можешь – возвращайся в Россию", - отметил он.

Бобыренко подчеркнул, что Великобритания и страны Балтии уже так поступают.

"Надо разделять тех, кто пострадал или может пострадать от режима, если не выедет, и на просто обывателя, который дальше Турции летать не может. Но и Турции надо гайки закручивать, чтобы они не брали. Центральная, Западная Европа, США, Канада должны быть закрыты для тех, кто в Милан или Флоренцию на шопинг", - добавил политолог.

Он считает, что Запад может забирать из РФ высококлассных специалистов.

"Это все очень классная инициатива Зеленского, но, как и многие инициативы, она чисто популистская. Эта инициатива рассчитана исключительно на внутренний рынок", - подытожил Бобыренко.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем гражданам России.