Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время прессбрифинга, который транслирует "Эспрессо".

"Украина может рассчитывать на нас, насколько это потребуется. Наши союзники продолжают оказать финансовую и военную помощь Украины", – сказал он.

Союзники согласовали очередной пакет помощи Украины: оружие, беспилотники, амуниция.

Столтенберг добавил, что НАТО в долгосрочной перспективе поможет перевести Украину из советского военного оборудования на модернизированное, соответствующее стандартам Альянса.

"Все лидеры НАТО согласовали переход к реагированию новой реальности безопасности... Мы разворачиваем наши войска в восточных странах-союзницах", - отметил генсек.

Столтенберг подтвердил, что в худшей перспективе война России против Украины может завершиться за столом переговоров, но если так и будет, то это должен быть мир на условиях, выгодных Украине.

"Наши союзники готовы оказывать бессрочную поддержку Украине, потому что мы не знаем, каким образом будут развиваться военные события", – сказал генсек.

Генсек НАТО отметил, что Альянс держит свои границы открытыми, в том числе и по дальнейшему членству Украины.

Ранее представитель НАТО анонсировал одобрение на саммите в Мадриде нового пакета помощи Украине, который будет включать нелетальную, гуманитарную помощь, а также будет способствовать переходу ВСУ на современное вооружение.