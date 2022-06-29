Украина может рассчитывать на НАТО, насколько это потребуется, - генсек Альянса
НАТО поможет модернизировать военное оснащение украинской армии в долгосрочной перспективе и держит свои двери открытыми, в частности, по членству Украины в Альянсе
Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время прессбрифинга, который транслирует "Эспрессо".
"Украина может рассчитывать на нас, насколько это потребуется. Наши союзники продолжают оказать финансовую и военную помощь Украины", – сказал он.
Союзники согласовали очередной пакет помощи Украины: оружие, беспилотники, амуниция.
Столтенберг добавил, что НАТО в долгосрочной перспективе поможет перевести Украину из советского военного оборудования на модернизированное, соответствующее стандартам Альянса.
"Все лидеры НАТО согласовали переход к реагированию новой реальности безопасности... Мы разворачиваем наши войска в восточных странах-союзницах", - отметил генсек.
Столтенберг подтвердил, что в худшей перспективе война России против Украины может завершиться за столом переговоров, но если так и будет, то это должен быть мир на условиях, выгодных Украине.
"Наши союзники готовы оказывать бессрочную поддержку Украине, потому что мы не знаем, каким образом будут развиваться военные события", – сказал генсек.
Генсек НАТО отметил, что Альянс держит свои границы открытыми, в том числе и по дальнейшему членству Украины.
- Ранее представитель НАТО анонсировал одобрение на саммите в Мадриде нового пакета помощи Украине, который будет включать нелетальную, гуманитарную помощь, а также будет способствовать переходу ВСУ на современное вооружение.
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