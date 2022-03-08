Украина может присоединиться к европейской энергосистеме в течение недели

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.



"Сейчас заканчивается техническая подготовка синхронизации. Она должна завершиться в ближайшие несколько дней. Мы ожидаем, что в ближайшую неделю должно состояться наше присоединение", – говорится в сообщении.



В министерстве надеются, что Европа также пойдет по пути энергонезависимости и откажется, в частности, от российского газа.



"Мы предупреждали, что Россия использует газ как оружие. И вот сегодня это оружие уже на наших улицах... Европейцы просто должны принять для себя решения. Они просто должны отказаться от закупки российского газа и нефти. Возможности для диверсификации есть", – добавил. Галущенко.

Напомним, российский газ продолжает поступать по магистральным газопроводам в Европу.