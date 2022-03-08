Украина может присоединиться к европейской энергосистеме в течение недели
Украина ожидает присоединения к европейской энергосистеме ENTSO-E в течение недели. Процесс синхронизации находится на завершающем этапе
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
"Сейчас заканчивается техническая подготовка синхронизации. Она должна завершиться в ближайшие несколько дней. Мы ожидаем, что в ближайшую неделю должно состояться наше присоединение", – говорится в сообщении.
В министерстве надеются, что Европа также пойдет по пути энергонезависимости и откажется, в частности, от российского газа.
"Мы предупреждали, что Россия использует газ как оружие. И вот сегодня это оружие уже на наших улицах... Европейцы просто должны принять для себя решения. Они просто должны отказаться от закупки российского газа и нефти. Возможности для диверсификации есть", – добавил. Галущенко.
- Напомним, российский газ продолжает поступать по магистральным газопроводам в Европу.
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