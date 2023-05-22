Украина может предложить контрплан для Африки, который будет работать до конца войны, - дипломат Хара
У африканцев абсолютно утилитарные цели мира в Украине - они хотят, что украинское зерно и российские удобрения пошли на их рынки и спасли определенные режимы
Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Александр Хара.
"У африканцев абсолютно утилитарные цели. Они хотят, что украинское зерно и российские удобрения пошли на их рынки и спасли определенные режимы, которые держатся на хлебе и воде. Собственно ради этого они это и делают", - заявил он.
По его мнению, Украина может предложить Африке интересные варианты.
"Один из моментов – дать им возможность заплатить россиянам за потребленные товары. Мне кажется, можно создать подобный механизм как "зерновое соглашение". Где-то в Брюсселе какая-то комиссия сторон – Украина, ЕС и Россия и ЕС. Например, выделяется банк, идет проверка контрактов" , что это зерно идет точно в Африку – и тогда они могут перечислять деньги российским контрагентам.Вторая история – россияне хотят продавать аммиак через наши трубопроводы. Пожалуйста, но нужно расширить товарный перечень для Украины в рамках "зернового соглашения", расширить количество портов и убираются искусственные задержки с инспекцией судов. Мы могли бы выйти с таким вариантом до конца войны", - сказал Хара.
Он считает, что такой контрплан можно предложить африканцам.
"Россияне получат больше возможностей к собственному экспорту, а мы к собственному и будут все довольны, прежде всего в Африке", - подытожил дипломат.
- 16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил , что африканские страны предложили "мирную инициативу", чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной.
- Чтобы представить свой план, Рамафоса планирует приехать в Киев и встретиться с президентом Зеленским.
- Россия заявила , что не видела "мирной инициативы" африканских стран, но готова изучить их предложения
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