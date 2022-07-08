Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Если мы не будем проводить реформы, то Украина может потерять кандидатство на вступление в ЕС. Об этом четко отмечено в решении Еврокомиссии, которое в дальнейшем было поддержано европейскими органами. Чтобы там власти не рассказывали, что это не так. Это решение Еврокомиссии и если мы хотим стать членами ЕС, нам нужно работать над реформами", - пояснила Загребельская.

Юрист также добавила, что не выполнение требований Еврокомиссии может привести к тому, что Украина может лишиться средств на восстановление инфраструктуры.

"Также мы не будем получать деньги на восстановление Украины. А это очень важно. Поскольку деньги, которые мы сегодня получаем, решают гуманитарные проблемы. Это абсолютный минимум, который не позволит нам восстанавливать страну, открывать бизнес и создавать рабочие места. К нам не придут деньги на восстановление страны, если власти не выполнят 7 пунктов требований от Еврокомиссии", - добавила она.

11 июня Еврокомиссия приняла решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но отметила, что при этом выдвинет условия, связанные с укреплением судебной реформы и антикоррупционного законодательства. А 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такие же рекомендации были предоставлены Молдове, а Грузии предоставили только "европейскую перспективу".

20 июня глава МИД Польши Збигнев Рау заявил , что считает кандидатство Украины в ЕС "решенным делом".

22 июня Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулеби, что надеется на положительное решение по кандидатству Украины в ЕС.

23 июня, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, глава Евросовета Шарль Мишель назвал ожидаемое решение "геополитическим выбором" и выразил уверенность в том, что Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС.

23 июня Европарламент принял резолюцию , в которой призвал глав государств и правительств ЕС, проводящих соответствующие саммиты сегодня и завтра, "безотлагательно" предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС. Решение поддержали 529 участников голосования.

Евросовет на саммите лидеров стран ЕС, стартовавший 23 июня в Брюсселе, предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове

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