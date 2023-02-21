Украина может получить танки Abrams со складов для ускорения их снабжения
Танки M1 Abrams Украина может получить из запасов, хранящихся на складах США. Это ускорило бы их поставки по сравнению с тем, если эти танки производят
Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун в интервью Breaking Defense .
Первоначально планировалось, что изготовление танков закажут.
Но спустя почти месяц после объявления о решении отправить танки M1 Abrams в Украину США все еще решают, какой способ лучше – изымать машины из имеющихся запасов или заказывать их.
"Потенциально это может быть комбинацией закупленных и взятых со складов танков. У нас есть Abrams на вооружении. У нас разные версии "Абрамсов", какие-то постарше..., и я не знаю, какие именно в конце концов получит Украина", - сказал Браун.
Такой вариант мог бы снизить сроки поставки американских танков в Украину, подчеркнул он.
- 25 января президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 танк Abrams.
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