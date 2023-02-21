Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун в интервью Breaking Defense .

Первоначально планировалось, что изготовление танков закажут.

Но спустя почти месяц после объявления о решении отправить танки M1 Abrams в Украину США все еще решают, какой способ лучше – изымать машины из имеющихся запасов или заказывать их.

"Потенциально это может быть комбинацией закупленных и взятых со складов танков. У нас есть Abrams на вооружении. У нас разные версии "Абрамсов", какие-то постарше..., и я не знаю, какие именно в конце концов получит Украина", - сказал Браун.

Такой вариант мог бы снизить сроки поставки американских танков в Украину, подчеркнул он.