Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Действительно проблема защиты нашего воздушного пространства и удары по украинской критической инфраструктуре ускоряют предоставление Украине современных систем ПВО. Бюрократические процессы на Западе происходят гораздо быстрее, чем это было в начале полномасштабного вторжения", - пояснил Коваленко.

Военный эксперт подчеркнул, что Украина может скорее получить современные системы ПВО, чем предполагалось.

"Террористическая угроза от российских оккупантов помогает решать вопросы, которые раньше были преградой для ускоренного предоставления Украине систем ПВО. Однако, если говорить конкретного о системах ПВО SAMP-T, то в зависимости от скорости принятия решения Украина сможет получить эти системы уже в первом квартале 2023 года. Такая возможность у наших партнеров точно есть", – добавил он.

27 октября президент Владимир Зеленский обратился к правительству Италии с просьбой о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны SAMP-T.

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