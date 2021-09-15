Украина может получить от США систему ПВО "Железный купол", - ОПУ
Украина может получить от Соединенных Штатов новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему "Железный купол"
Об этом сообщает Офис президента со ссылкой на издание Politico.
"Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США", - говорится в сообщении.
Согласно поправке, Пентагон должен представить в Конгресс отчет, который будет включать варианты возможной продажи или передач и систем Украины.
"Система Iron Dome, созданная израильской компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как один из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. По данным военных, система сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет", говорится в сообщении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 31.3Продажа 31.67
- Актуальное
- Важное