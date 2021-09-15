Украина может получить от США систему ПВО "Железный купол", - ОПУ

Об этом сообщает Офис президента со ссылкой на издание Politico.



"Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США", - говорится в сообщении.

Согласно поправке, Пентагон должен представить в Конгресс отчет, который будет включать варианты возможной продажи или передач и систем Украины.

"Система Iron Dome, созданная израильской компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как один из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. По данным военных, система сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет", говорится в сообщении.