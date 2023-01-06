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Украина может получить от США ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением, – Politico

6 января, 2023 пятница
11:03
Мир

В следующем пакете военной помощи Украина может впервые получить от США зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением

Об этом пишет Politico .

"В пакет впервые войдут зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационной наводкой, которые можно запускать с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет", - отмечает издание.

По данным источников СМИ, украинским военным удалось приспособить советские пусковые установки "Бук" для стрельбы ракетами Sea Sparrow.

"До сих пор Тайвань был единственной страной, которая использовала версию ракет наземного базирования, в то время как военно-морские силы США и многих союзников используют версию, установленную на корабле", - пишет Politico.

  • США рассматривают вариант поставки БМП Bradley для Украины.

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