Украина может получить истребители от Британии, но после вывода российских войск, - The Telegraph
Источники британского The Telegraph сообщают, что Украина могла бы получить истребители от Лондона, однако при выводе войск РФ с оккупированных территорий
Об этом говорится в материале The Telegraph.
Отмечается, что источники в британской оборонной сфере говорят о недостаточном вовлечении военно-воздушных и военно-морских сил ВБ в помощь украинским военным.
Так, в вопросе передачи истребителей Украине один высокопоставленный источник Королевских ВВС подчеркнул: "никогда не говори никогда", однако собеседник утвердил, что "сейчас это не приоритет".
Спикер добавил, что такой сценарий может произойти, когда Россия будет изгнана из Украины, а украинцам нужно будет провести миссию воздушного контроля, чтобы защитить свое воздушное пространство.
- 14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2. В новом пакете военной помощи Великобритания, кроме танков 14 Challenger 2, передаст Украине 30 самоходных артиллерийских установок орудий AS90.
- Великобритания планирует поставки танков Challenger 2 в Украину в конце марта, они прибудут в Украину вместе с дополнительной артиллерийской поддержкой.
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