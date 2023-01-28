Об этом говорится в материале The Telegraph.

Отмечается, что источники в британской оборонной сфере говорят о недостаточном вовлечении военно-воздушных и военно-морских сил ВБ в помощь украинским военным.

Так, в вопросе передачи истребителей Украине один высокопоставленный источник Королевских ВВС подчеркнул: "никогда не говори никогда", однако собеседник утвердил, что "сейчас это не приоритет".

Спикер добавил, что такой сценарий может произойти, когда Россия будет изгнана из Украины, а украинцам нужно будет провести миссию воздушного контроля, чтобы защитить свое воздушное пространство.

14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2. В новом пакете военной помощи Великобритания, кроме танков 14 Challenger 2, передаст Украине 30 самоходных артиллерийских установок орудий AS90.

Великобритания планирует поставки танков Challenger 2 в Украину в конце марта, они прибудут в Украину вместе с дополнительной артиллерийской поддержкой.

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