Украина может получить газ благодаря поставкам из США в Грецию и Турцию, - Мэтью Брайза

Об этом сам Брайза, экс-советник государственного секретаря Соединенных Штатов Америки, директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США в 2001-2005 годах, рассказал в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .



"Конечно, это ответственность "Нафтогаза Украины" - получить достаточно газа, чтобы как-то прожить зиму. Поэтому нужно искать альтернативы, и они есть. Лично я работаю над определенными проектами, это деловая сторона моей жизни, - по доставке американского сжиженного газа в Грецию и Турцию и поиску путей использования торговых механизмов для доставки этого газа в Украину", - сказал он.



Как отметил Брайза, речь идет о реверсе.



Читайте также: Во время войны нельзя обеспечивать транзит для товара страны-агрессора, - Рамис Юнус



"Поэтому, даже не имея терминала для сжиженного газа, Украина может получить газ в обмен. Например, оплаченный объем сжиженного газа находит в Грецию, а эквивалентный объем газа экспортируется в Украину откуда-то еще. Платежи происходят из трейдеров", - пояснил Мэтью Брайза.



"Вы это можете, не имея даже физического подключения к этой системе", - подчеркнул дипломат.



Вместе с тем Брайза признал, что сейчас цена на такой газ на спотовом рынке очень высока.

