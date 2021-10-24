Украина может получить газ благодаря поставкам из США в Грецию и Турцию, - Мэтью Брайза
Потребности Украины в природном газе можно в значительной степени удовлетворить, воспользовавшись поступлением голубого топлива из США в Грецию и Турцию, которое сейчас готовит американский дипломат Мэтью Брайза
Об этом сам Брайза, экс-советник государственного секретаря Соединенных Штатов Америки, директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США в 2001-2005 годах, рассказал в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .
"Конечно, это ответственность "Нафтогаза Украины" - получить достаточно газа, чтобы как-то прожить зиму. Поэтому нужно искать альтернативы, и они есть. Лично я работаю над определенными проектами, это деловая сторона моей жизни, - по доставке американского сжиженного газа в Грецию и Турцию и поиску путей использования торговых механизмов для доставки этого газа в Украину", - сказал он.
Как отметил Брайза, речь идет о реверсе.
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"Поэтому, даже не имея терминала для сжиженного газа, Украина может получить газ в обмен. Например, оплаченный объем сжиженного газа находит в Грецию, а эквивалентный объем газа экспортируется в Украину откуда-то еще. Платежи происходят из трейдеров", - пояснил Мэтью Брайза.
"Вы это можете, не имея даже физического подключения к этой системе", - подчеркнул дипломат.
Вместе с тем Брайза признал, что сейчас цена на такой газ на спотовом рынке очень высока.
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