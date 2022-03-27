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Украина может получить экологическую катастрофу из-за большого количества убитых оккупантов, - Тимочко

27 мартa, 2022 воскресенье
10:42
война с Россией

Глава ОО "Всеукраинская экологическая лига" Татьяна Тимочко считает, что в Украине может произойти экологическая катастрофа из-за большого количества убитых оккупантов, которых нужно правильно захоронить


Об этом она рассказала в эфире "Еспресо.TV"

“Не только Украина, но и другие страны не сталкивались с такой проблемой, как захоронение военнослужащих за последние 50-60 лет. Поскольку такого количества погибших военнослужащих за последние полвека не было. Сейчас Украина должна нарабатывать новые подходы к решению этой проблемы. В военной медицине есть пункты о том, как проводить захоронение военнослужащих. Россияне бросили тела своих военных, а украинцам нужно сделать все, чтобы избежать экологической катастрофы. - объяснила Тимочко.

Тимочко подчеркнула, что в Украине с проблемой захоронения российских военнослужащих нужно соблюдать особые меры безопасности, в том числе санитарные.

Во-первых, нужно определить место, где следует хоронить убитых российских оккупантов. Такие захоронения должны быть на расстоянии не менее 500 метров от населенного пункта. Также следует исследовать уровень грунтовых вод, чтобы избежать экологической катастрофы с загрязнением воды”, - объяснила Тимочко.

  • Напомним, Генштаб ВСУ сообщает , что с 24 февраля по 27 марта полномасштабной войны против Украины россияне потеряли 16 600 военных, 1664 бронемашин, 1144 единицы автотехники, 582 танка, 127 вертолетов, 121 самолет и 93 РСЗО.
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