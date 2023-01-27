Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"У нас все сейчас происходит в формате дефицита времени и оружия. Это также является признаком и истории с поставкой самолетов. Самолеты для нас сегодня могут быть важнее даже ракет большой дальности ATACMS. Поскольку самолеты в сочетании с ракетами и дальнобойными средствами могут выполнять значительно больше функций, уничтожая наземные цели и обеспечивая функции противовоздушной обороны", – пояснил Згурец.

Аналитик подчеркнул, что есть положительные сдвиги в вопросе поставки Украине боевых самолетов.

"Сейчас уже есть заявления Резникова и Кулебы о том, что процесс поставки Украине боевых самолетов перешел в активную фазу. Спикер ПС Украины Юрий Игнат также отметил, что определены типы самолетов, которые нам будут переданы. Нидерланды объявили, что готовы предоставить Украине самолеты. Поэтому мы находимся на очередном важном этапе изменения ситуации к лучшему. Однако временные рамки поставок самолетов намного длиннее. По моему мнению, мы сможем получить боевые самолеты не ранее чем через 8 месяцев", - добавил он.

20 января стало известно, что кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность помощи Украине истребителями F-16 и оплатить танки Leopard 2.



24 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал сообщение СМИ о том, что Украина получит танки сообщением, что союзники уже берутся за лоббирование поставок самолетов F-16

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