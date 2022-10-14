Украина может получить американские ПВО NASAMS уже в этом месяце, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина уже в этом месяце, в октябре, может получить американские системы ПВО NASAMS
Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Еспресо.
По его словам, украинские специалисты уже начали учиться работать с системами NASAMS.
"Есть решение США о поставках Украины очень известной системы NASAMS, первых нескольких установок, где также проходят обучение специалистов и они тоже будут поставлены именно в этом месяце", - сказал Резников.
Также он добавил, что принято решение о поставке еще нескольких установок NASAMS и что Украина уже в октябре получит еще системы ПВО IRIS-T от Германии.
- 12 октября в Украину прибыли система противовоздушной обороны IRIS-T от Германии.
- Также 12 октября США сообщила, что планирует предоставить Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это возможно.
- 13 октября правительство Британии сообщило, что поставит Украине ракеты средней дальности AMRAAM для зенитных американских ракетных комплексов NASAMS.
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