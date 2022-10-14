Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Еспресо.

По его словам, украинские специалисты уже начали учиться работать с системами NASAMS.

"Есть решение США о поставках Украины очень известной системы NASAMS, первых нескольких установок, где также проходят обучение специалистов и они тоже будут поставлены именно в этом месяце", - сказал Резников.

Также он добавил, что принято решение о поставке еще нескольких установок NASAMS и что Украина уже в октябре получит еще системы ПВО IRIS-T от Германии.

12 октября в Украину прибыли система противовоздушной обороны IRIS-T от Германии.

Также 12 октября США сообщила, что планирует предоставить Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это возможно.

13 октября правительство Британии сообщило, что поставит Украине ракеты средней дальности AMRAAM для зенитных американских ракетных комплексов NASAMS.