Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Украина может получить 10-12 систем Patriot, - военный эксперт Рыженко

Украина может получить 10-12 систем Patriot, - военный эксперт Рыженко

29 июля, 2023 суббота
11:00
Война с Россией

Запад может предоставить Украине 10–12 систем Patriot, но требуется четкий план их применения

Об этом сказал капитан 1-го ранга запаса ВМС ВСУ, стратегический эксперт компании "Соната" Андрей Рыженко в эфире Еспресо.

"Я думаю, это вполне возможно. Потребность в 10-12 Patriot обоснована. Вопрос зависит от финансового ресурса, ведь содержание комплекса гораздо дороже его самого. Если есть обоснованные запросы, такое количество можно получить", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что эти Patriot показали свою эффективность на Киевщине, сбивая "кинжалы", что создает рекламу этой системе ПВО. Андрей Рыженко добавил, что нужен четкий план, как использовать такую технику, ведь без него получить комплексы будет сложно.

  • 27 июля The Guarian привело слова советника главы ОП Михаила Подоляка о том, что Украине нужно 10–12 систем Patriot или подобных, чтобы защитить всю страну.
Новости
Украина
Военные новости
помощь Украине
поддержка Украины
оружие для Украины
Читайте также:
Грузини прогнали з Батумі лайнер з росіянами
28 июля, 2023 пятница
Грузины прогнали из порта Батуми лайнер с российскими туристами
27 июля, 2023 четверг
МИД Украины отозвало из Южной Кореи дипломата, устроившего драку в баре в Сеуле
Ольга Харлан, Європейські ігри-2023
28 июля, 2023 пятница
Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.06
    Покупка 37.06
    Продажа 37.84
  • EUR
    Покупка 41.01
    Продажа 41.99
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
29 июля
10:35
Оккупанты утром ударили по Веселому на Херсонщине: ранена женщина
10:06
В РФ обвинили ВСУ в обстреле села в Брянской области: пишут о по меньшей мере 15 прилетах
10:04
OPINION
Диктатура и тоталитаризм вырождаются и ведут в пропасть
09:43
В оккупированном Северодонецке россияне хотят перераспределить торговые объекты и промышленные площади, - ОВА
09:32
Минобороны Японии: китайские и российские военные корабли прошли через пролив возле Хоккайдо
09:29
Оккупанты пытаются активно наступать возле Кременной в Луганской области, но успехов не имеют, - британская разведка
09:00
В США планируют ограничить технологические инвестиции в Китай, - Bloomberg
09:00
День ССО: Несколько фактов о Движении сопротивления и Силах специальных операций ВСУ
08:26
Обновлено
Потери РФ за сутки войны в Украине: 390 солдат, 6 боевых бронемашин и 11 артсистем
08:25
В Австралии разбился военный вертолет: по меньшей мере 4 погибших
08:04
Обновлено
Россияне ударили по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре: 9 пострадавших
08:02
OPINION
Почему в России боятся темы ЛГБТ?
07:55
Дональд Трамп обещает бороться за президентское кресло даже за решеткой
07:52
OPINION
Николай Княжицкий
В партии власти "Слуга народа" началась борьба против неосторожных поклонников отдыха на Мальдивах
06:37
Япония запустила старейший в стране ядерный реактор после 12 лет простоя
06:23
ISW: ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом
05:58
"Мы не пришли просить какие-то дары": Президент ЮАР призвал Путина разблокировать Черное море и возобновить "зерновое соглашение"
05:32
В России боятся, что война в Украине негативно повлияет на результаты выборов, - ISW
05:04
Совбез ООН осудил госпереворот в Нигере и требует освобождения президента
04:36
США выделили Тайваню пакет военной помощи на $345 млн.
04:08
ЧВК Вагнер
Польша и Литва могут закрыть границу с Беларусью из-за провокации ЧВК Вагнера
03:40
В Сингапуре казнили женщину за торговлю героином: впервые за 20 лет
03:12
Полиция Италии обнаружила древнеримский корабль с сотнями уцелевших амфор
02:45
Военные США находятся на территории Украины, но не участвуют в боевых действиях, - Белый дом
02:17
В Финляндии и Норвегии зафиксировано рекордное количество вспышек птичьего гриппа
01:49
Зенитки Gepard, вездеходы, дроны и снаряды: новый пакет помощи от Германии
01:22
В Жешуве возле границы с Украиной откроют ремонтно-логистический центр НАТО, - СМИ
00:54
Полиция Швеции перешла на усиленный режим работы: возможны теракты из-за сожжения Корана
00:34
Путин похвалил "африканский мирный план" и заверил, что РФ готова искать "пути урегулирования" в Украине
00:27
Мэр норвежского города совершил четвертое велопутешествие в Украину и собрал 540 тыс. грн для ВСУ
2023, пятница
28 июля
23:56
Депутат из "Слуги народа" Холодов уехал в январе из Украины и не вернулся, - "Схемы"
23:54
Силы обороны системно выбивают врага на Таврийском направлении, - Тарновский
23:09
Эксклюзив
Применение Россией ядерного оружия может полностью изменить политику Китая в отношении Москвы, - аналитик Шевченко
22:54
Буданов заявил, что Силы обороны скоро войдут в Крым
22:44
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 28 июля
22:31
Эксклюзив
Вагнеровцы могут объявить о захвате Белорусской АЭС, чтобы угрожать Литве, - военный эксперт Грабский
22:28
Обновлено
С FIE приостановила дисквалификацию Харлана за отказ от рукопожатия с россиянкой на ЧМсняли дисквалификацию за отказ от рукопожатия с россиянкой на ЧМ
22:19
Лукашенко заменил руководителя военной разведки Беларуси
22:07
Новым начальником полиции Киева назначили Дмитрия Шумейко
22:06
OPINION
Власть готовит выборы без военных
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV