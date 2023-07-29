Об этом сказал капитан 1-го ранга запаса ВМС ВСУ, стратегический эксперт компании "Соната" Андрей Рыженко в эфире Еспресо.

"Я думаю, это вполне возможно. Потребность в 10-12 Patriot обоснована. Вопрос зависит от финансового ресурса, ведь содержание комплекса гораздо дороже его самого. Если есть обоснованные запросы, такое количество можно получить", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что эти Patriot показали свою эффективность на Киевщине, сбивая "кинжалы", что создает рекламу этой системе ПВО. Андрей Рыженко добавил, что нужен четкий план, как использовать такую технику, ведь без него получить комплексы будет сложно.