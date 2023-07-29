Украина может получить 10-12 систем Patriot, - военный эксперт Рыженко
Запад может предоставить Украине 10–12 систем Patriot, но требуется четкий план их применения
Об этом сказал капитан 1-го ранга запаса ВМС ВСУ, стратегический эксперт компании "Соната" Андрей Рыженко в эфире Еспресо.
"Я думаю, это вполне возможно. Потребность в 10-12 Patriot обоснована. Вопрос зависит от финансового ресурса, ведь содержание комплекса гораздо дороже его самого. Если есть обоснованные запросы, такое количество можно получить", - подчеркнул он.
Эксперт отметил, что эти Patriot показали свою эффективность на Киевщине, сбивая "кинжалы", что создает рекламу этой системе ПВО. Андрей Рыженко добавил, что нужен четкий план, как использовать такую технику, ведь без него получить комплексы будет сложно.
- 27 июля The Guarian привело слова советника главы ОП Михаила Подоляка о том, что Украине нужно 10–12 систем Patriot или подобных, чтобы защитить всю страну.
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