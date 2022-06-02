Украина может полностью остановить оккупированную Запорожскую АЭС в случае малейшей угрозы потерять контроль над ней, - советник премьера
Украина рассматривает сценарий полной остановки ЗАЭС, но пока диспетчерские команды выполняются и станция выдерживает режим
Об этом сообщил советник главы Кабмина Украины Юрий Бойко, пишет Интерфакс-Украина.
По его словам, Украина постоянно мониторит ситуацию на оккупированной российскими захватчиками Запорожской АЭС, станция уже "в ярко-красной зоне".
"Но пока диспетчерские команды выполняются и станция держит режим, мы не останавливаем. Однако сценарий, при котором станция может выйти из-под контроля и мы ее полностью остановим, также рассматривается", - сказал он.
На полную остановку ЗАЭС Украина может пойти при малейшем движении в сторону потери контроля над станцией, отметил Бойко.
Он добавил, что такой сценарий рассматривается в рамках подготовки к отопительному сезону, но последствия такого решения энергосистема Украины может выдержать.
- Напомним, руководитель Энергоатома Петр Котин ранее заявлял, что физическим присутствием на Запорожской и Чернобыльской АЭС российские захватчики шантажируют Украину и мир. Процессами взрывов на Запорожской АЭС управляют российские ядерщики.
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