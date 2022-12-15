Украина может перейти на плановые графики отключений света в ближайшие дни
На этой неделе ситуация в украинской энергосистеме в целом улучшилась, поэтому в течение следующих дней страна намерена восстановить плановые графики ограничения потребления во всех областях
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире национального телемарафона.
"Нам удалось в большинстве областей выйти на графики плановых отключений. И это в первую очередь, что мы требуем от областей, от облэнерго: чтобы люди понимали, если есть конкретный план, то по этому плану будут отключения", - отметил он.
По его словам, 14 декабря аварийные отключения применялись только в нескольких областях. Кроме того, выйти именно на плановые отключения планируется уже в ближайшие дни.
"Но в ближайшие дни мы хотим выйти на плановые отключения во всех регионах", – подчеркнул Тимошенко.
- Ранее премьер Денис Шмигаль ранее заявил, что в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции , поэтому людей ждут существенные ограничения зимой.
- Утром 14 декабря Россия атаковала Киев дронами, обломками от беспилотников повреждены админздание и 4 жилых дома в Шевченковском районе. Энергообъекты не пострадали, но ситуация в энергосистеме Украины все еще остается сложной из-за большого объема повреждений в энергетической инфраструктуре, говорят в Укрэнерго.
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