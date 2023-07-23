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Украина может отказаться от запрета участвовать в соревнованиях с россиянами, выступающими под нейтральным флагом, - Гутцайт

23 июля, 2023 воскресенье
20:37
Спорт

Украина рассматривает вопрос об отказе от бойкота спортивных соревнований, если в них будут участвовать россияне и белорусы под нейтральным флагом

Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в эфире телемарафона.

Переговоры с всеукраинскими федерациями и спортсменами уже начались.

"России и Беларуси как официальных стран не будет на Олимпийских играх. И сейчас мы уже начали дискуссию о возможности, если не будет России и Беларуси на Олимпийских играх, чтобы наши спортсмены уже участвовали во всех квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм, которые будут проходить в Париже в 2024 году", - говорится в сообщении.

Гутцайт также подчеркнул, что спортсмены из России и Белоруссии могут выступить на Играх только в нейтральном статусе. Флага и другой символики этих стран на соревнованиях не будет.

"Если Россия и Беларусь не будут официально приглашены на Олимпийские игры - 2024, мы сейчас рассматриваем вопрос возвращения наших спортсменов на квалификационные соревнования", - сказал министр.

Что известно об участии россиян и белорусов в Олимпиаде

27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры. По словам президента Международного олимпийского комитета, заявление о бойкоте Олимпиады-2024 от президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта "не соответствует миссии МОК".

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

Также 30 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал МОК, выступающий за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, промоутером войны РФ против Украины. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что, в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024, на Играх в Париже смогут выступить представители армии РФ. Также Владимир Кличко заявил , что восстановление российских и белорусских спортсменов на Олимпийских Играх - это "измена олимпийскому духу" и "монументальная ошибка".

В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее "клеветой". Впоследствии в Латвии сообщили , что страна не будет участвовать в Олимпийских играх - 2024 вместе с россиянами и белорусами, если на момент игр в Украине будет продолжаться война.

В феврале Олимпийский совет Азии принял решение об участии спортсменов из России и Беларуси в Азиатских играх без предварительных консультаций с 45 странами, которые на них выступят. В совете объяснили, что 500 спортсменов из Беларуси и РФ не будут участвовать в розыгрыше медалей и не будут получать награды. Также OCA пообещал обеспечить, чтобы азиатские спортсмены не попали в невыгодное положение в борьбе за лицензии на Олимпиаду-2024.

20 февраля требование отстранить атлетов из РФ и Белоруссии от Олимпиады поддержали 34 страны. Уже 21 февраля МОК назвал резолюцию Европарламента с требованием отстранить россиян и белорусов от международных соревнований противоречащей миссии Олимпийских игр. Президент МОК Томас Бах заявил , что отстранение россиян и белорусов от международных соревнований является нарушением прав человека.

30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии. В апреле президент ПАСЕ Тини Кокс назвал недопустимым участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 из-за войны РФ против Украины.

Украина
Россия
Белорусь
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