Об этом информирует Reuters.

Министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции в четверг выразил поддержку Украине.

"Что касается вопроса о том, могут ли украинцы захватить остальную территорию Херсонской области на правобережье Днепра: я безусловно верю в то, что они способны это сделать. И самое главное, что украинцы верят в то, что они способны это сделать", - сказал он. глава Пентагона.

Остин подчеркнул, что украинские военные не отдадут нашу страну врагу: "Мы знаем, что они предпринимали методичные и крайне эффективные усилия по отвоеванию их суверенной территории. Думаю, они в дальнейшем продолжат давление, пока не установят контроль над территорией на правом берегу реки".