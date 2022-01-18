Украина может не получить новую программу от МВФ в 2022 году, - Гетманцев

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире канала "Рада".



"Если не будет никаких потрясений, я бы не видел каких-либо проблем с обслуживанием госдолга в 2022 году и выполнением наших обязательств - таких проблем, которые бы заставляли просто завтра заключать новую программу с МВФ", - отметил он.



По словам Даниила Гетманцева, Украина должна подискутировать и заключить договор на выгодных для нее условиях.



Он выразил уверенность, что страна получит оставшиеся два транша по $700 млн по программе stand-by, которая будет действовать до лета 2022 года.



"Если цена газа будет оставаться такой, то я уверен, что мы будем сдерживать цены на газ. Вернемся к этому вопросу в мае-июне", - уточнил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.



В июне 2020 года МВФ утвердил для Украины программу stand-by на сумму около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в размере $2,1 млрд. Планировали четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения оставшихся четырех траншей.



Оговоренный график был нарушен, а финансирование было приостановлено из-за несоблюдения Украиной определенных обязательств. В ноябре 2021 года МВФ предоставил Украине второй транш в размере $699 млн и продлил действие программы до июня 2022 года.

Напомним, в январе Кабмин приступил к подготовке новой программы сотрудничества с МВФ.

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