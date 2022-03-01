Украина может нанести удар по объектам в Беларуси в ответ на вторжение войск, - секретарь СНБО

Об этом он сказал во время марафона единых новостей, передает Еспресо.TV.



"Наши войска уничтожают ту технику и ресурсы, которые в нашей стране. Но если нашим главнокомандующим будет принято решение, то это будет сделано. Конечно (мы это сможем, - ред.), - сказал Данилов в ответ на вопрос, может ли Украина превентивно нанести удар по объектам в Беларуси.

Напомним, 1 марта белорусские войска вошли в Черниговскую область.