Об этом он сказал во время беседы с журналистами в Брюсселе.

По словам Науседы, во время саммита важно послать определенные сигналы России и дать оценку евроинтеграционным усилиям Украины.

"Я очень надеюсь, что Украина, которая очень успешно имплементирует реформы, рекомендованные Европейской комиссией, сможет получить финальные выводы в октябре и, возможно, Европейский совет сможет немедленно принять положительное решение в конце этого года", - сказал президент Литвы.