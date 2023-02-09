Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС в конце года, - президент Литвы Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа предполагает вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС в конце года, если Киев выполнит все рекомендации Еврокомиссии
Об этом он сказал во время беседы с журналистами в Брюсселе.
По словам Науседы, во время саммита важно послать определенные сигналы России и дать оценку евроинтеграционным усилиям Украины.
"Я очень надеюсь, что Украина, которая очень успешно имплементирует реформы, рекомендованные Европейской комиссией, сможет получить финальные выводы в октябре и, возможно, Европейский совет сможет немедленно принять положительное решение в конце этого года", - сказал президент Литвы.
- 9 февраля президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон прибыли в Брюссель для участия в саммите ЕС.
- Ранее премьер-министр Денис Шмигаль отмечал , что Украина хочет пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за 2 года.
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