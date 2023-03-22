Украина и Россия несут большие потери из-за активизации боевых действий на востоке Украины. Командующий украинскими войсками говорит, что ситуация в Бахмуте остается сложной, но украинским солдатам удается отбивать российские атаки. Является ли оборона Бахмута лучшей стратегией сейчас?

Прежде всего мы должны смотреть на военную логику, которая заключается в том, что если Бахмут упадет, то вся линия обороны украинских сил разрушится. Это была бы огромная потеря для украинских сил, и, учитывая тот факт, что Украина сосредоточила так много живой силы под Бахмутом, было бы расточительностью оставлять его россиянам. Если бы украинские войска отступили раньше, чтобы сохранить больше живой силы, это могло бы быть менее болезненным. Но сейчас, когда так много поставлено на карту, отступать нельзя. Я думаю, что президент Зеленский согласен с тем, что западные официальные лица ставят под сомнение это решение. Мы также знаем, что генерал Сырский сказал, что это способ заставить россиян потерять больше людей, поскольку, как вы сказали, обе стороны понесли большие потери в Бахмуте, поэтому идея состоит в том, чтобы выиграть больше времени и заставить россиян потерять больше живой силы.

Другая сторона этой истории состоит в том, что с самого начала второй фазы своей "специальной военной операции" россияне хотели использовать Бахмут как плацдарм для продвижения в направлении Краматорска и Славянска. Проблема в том, что они, скорее всего, используют Бахмут в этих целях, если им удастся взять город. Мы также видим сообщения о том, что россияне наступают с севера со стороны Лимана, поэтому они могут захотеть закрыть этот участок и соединиться с группировкой в Бахмуте. Существует много спекуляций по поводу того, что россияне могут сделать, но с военной точки зрения, конечно, было бы разумно спасти Бахмут, и, очевидно, мы слышали, что резервы разворачиваются на линии фронта. Мы знаем, что Часов Яр все еще находится под контролем Украины, поэтому ситуация очень сложная. И вы знаете, что мы не можем предположить, что произойдет сейчас, потому что "вагнеровцы" говорят, что они собираются зажать город, и это идея того, что они делают в Бахмуте. С другой стороны, Украина разворачивает больше сил, поэтому есть надежда, что эту атаку удастся остановить, и когда россияне достигнут кульминации своего наступления и исчерпают свои силы, украинцы, возможно, смогут начать контрнаступление, если там будет развернуто больше сил и боеспособных подразделений.

Да, это имеет смысл, поскольку темпы российских операций в Украине замедлились, а наступление наемников ЧВК Вагнера на Бахмут приближается к своей кульминации. По крайней мере, так полагают в американском Институте изучения войны. Согласны ли вы с этим предположением и что будет дальше, если Бахмут останется под контролем Украины?

Это было бы огромное поражение для россиян, потому что они тоже очень настойчиво сражаются за Бахмут. Очевидно, вы помните, что в самом начале второй фазы войны россияне удерживали Изюм, и потому идея заключалась в том, чтобы удержать Изюм и Бахмут, чтобы иметь возможность продолжать продвигаться в западную часть Донбасса, в Славянск и Краматорск. И теперь, если россияне потеряют Бахмут в военном плане, это будет огромной неудачей, потому что их первоначальный план провалится, и им будет труднее снабжать вооружением и всем необходимым свои войска, потому что они также заинтересованы в контроле над идущими с западной стороны дорогами. Бахмута к северу. Это с военной точки зрения, но с политической точки зрения, это будет еще хуже для российской стороны, потому что для россиян это своего рода символическая победа, и после стольких военных неудач им нужно что-то показать. Теперь, когда "специальной военной операцией" руководит генерал Герасимов, ему нужно что-то показать, поэтому неудача в Бахмуте после всех этих потерь живой силы и техники, безусловно, разрушит нравственный дух, страдающий в российских вооруженных силах.

Каждый день мы слышим много новостей о поставках западной военной помощи в Украину. Когда Украина сможет выйти из тупика с новым вооружением?

Мы знаем, что некоторые танки Leopard уже прибыли, и мы также знаем, что экипажи проходят подготовку в Испании и Великобритании. Их готовят к проведению совместных операций, потому что это нужно. Вы не можете просто интегрировать танки в существующую систему, они должны сочетаться с механизированной пехотой, плотной воздушной поддержкой и, как вы знаете, с противодействием беспилотникам, поэтому украинские войска должны быть готовы использовать их как часть системы. По некоторым оценкам, остальные танки мы увидим где-то в начале мая - конце апреля, поскольку они должны быть отремонтированы, чтобы их можно было использовать в Украине. Экипажи также должны быть готовы, потому что они очень отличаются от всех советских прототипов. Challenger отличается тем, что экипаж танка должен состоять из четырех человек, а не трех, как у Т-72, например. То же с танками Leopard.

Также нужно учитывать, что из-за географических и погодных условий нужно использовать много средств, которые должны поставляться одновременно с танками. Это, например, мостовые настилы, чтобы пересекать реки. Итак, все это нужно подготовить, и мы надеемся, что это произойдет где-то в конце апреля или начале мая. Но большей проблемой являются 125-миллиметровые боеприпасы для артиллерии, и это может занять немного больше времени.

The Washington Post пишет: "Качество украинской армии, ранее считавшейся значительным преимуществом над Россией, за год войны ухудшилось". Поэтому издание сомневается, может ли Украина начать контрнаступление в мае этого года.

Я слышала подобные заявления от коллег из других институтов. Действительно, Украина также потеряла много боеспособной силы, поэтому вопрос стоит о новых мобилизованных. Мы знаем, что мобилизованные сейчас не так хорошо подготовлены, как те, кого Украина потеряла. И сейчас к нам приходят люди, прошедшие подготовку за границей, поэтому идея этого контрнаступления состоит в том, что эти недавно подготовленные солдаты будут вести контрнаступление вместе с недавно мобилизованными. Но это сложная комбинация, потому что я помню, как генерал Залужный, кажется, говорил, что мы не должны заставлять людей уходить на фронт, потому что они деморализованы. Так что существует эта проблема, когда речь идет о разнице в уровне квалификации.

Существует еще одна угроза со стороны российской армии, и я говорю о планах мобилизовать 400 000 человек из России. Что вы думаете об этом?

Проблема в том, что даже если это и произойдет, Путин должен быть очень осторожным, потому что для того, чтобы оправдать мобилизацию, ему нужно будет что-то показать и продемонстрировать определенный прогресс. И я уверена, что информационная машина в Кремле убедит людей, что эта мобилизация необходима. Но с другой стороны, если Кремль не выиграет Бахмут, это будет очень трудно оправдать из-за больших потерь и потому, что российский режим даже не говорит, и именно поэтому держит там вагнеровцев. Некоторые бойцы ЧВК Вагнера, которые общались с западными СМИ, рассказывали, что им приходилось буквально передвигаться по трупам русских солдат, чтобы продвигаться вперед.

Другая проблема – это подготовка, которая требует времени. Никто не хочет, чтобы на фронте были недавно мобилизованные люди, не представляющие, что они делают. Еще большей опасностью есть то, что они могут поставить под угрозу безопасность тех, кто работает в Украине. Пройдет много времени, возможно, пять или шесть месяцев, прежде чем мы увидим их. Россия провела мобилизацию в сентябре, и только сейчас мы начинаем видеть, что прошедшие подготовку люди были прикреплены к подразделениям, чтобы их можно было отправить в Украину. Поэтому я думаю, что Россия может произвести мобилизацию, и я думаю, что в какой-то момент Путин может попытаться это сделать, но я не думаю, что мы увидим их в ближайшем будущем. По крайней мере, это не будет совпадать с контрнаступлением, которое планирует Украина, потому что у россиян просто нет времени.

Украинские чиновники говорят, что существует вероятность, и очень высока, что украинская армия может освободить Крым летом 2023 года. Каково ваше личное предположение по этому поводу?

Многое будет зависеть от многих факторов, не обязательно связанных с возможностями украинской армии. Это будет зависеть от поставок оружия от западных союзников, а мы знаем, что у нас огромная задержка с танками – вспомните, когда Польша пообещала послать танки, и когда на самом деле они начали поступать. Поэтому я думаю, что украинской армии нужны и возможности и оборудование. Сейчас Польша заявила, что пришлет в Украину истребители МиГ-29, и они действительно были бы полезны для такой операции. Можно предположить, что контрнаступление произойдет где-нибудь из направления Запорожья или Мелитополя, чтобы прервать российскую логистику. Если контрнаступление будет где-то в другом месте, я не вижу, как оно может произойти. Так что у нас здесь много "если" и много подвижных переменных. И, конечно, россияне готовятся к этому, и последнее место, которое они хотят потерять – это Крым. Это было бы огромным поражением для России, поэтому я думаю, что они будут бороться до последнего, чтобы защитить Крым, потому что со всех аннексированных территорий это самая болезненная с геостратегической точки зрения. Он дает им доступ к Черному морю и к побережью. И не только с военной точки зрения, но и с экономической, потому что там много нефти, поэтому россияне не хотят, чтобы Украина стала независимой в этом смысле, чтобы не покупать энергоносители у России.