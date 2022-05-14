English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Украина может избежать сценария долгой войны с помощью западного оружия, - генерал армии США Уэсли Кларк

Украина может избежать сценария долгой войны с помощью западного оружия, - генерал армии США Уэсли Кларк

14 мая, 2022 суббота
16:14
война с Россией

Долговременная война России против Украины приведет к дальнейшему кровопролитию и эскалации, поэтому россиянам нельзя позволить это сделать

Об этом заявил четырехзвездный генерал армии США, Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе в 1997-2000 годах Уэсли Кларк во время специальной военной панели Киевского форума безопасности, основанной Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Когда говорят о длительной войне, это означает ненужное кровопролитие в Украине и дальнейшую эскалацию. Я думаю, что наш ответ должен быть простым: неправильным, нечестным, неразумным и плохой стратегией является продолжать эту войну, нам не нужна длительная война", - подчеркнул он. .

"Во-первых, из-за того, к чему она приведет в Украине. Но, кроме того, может привлечься Китай, и Россия может мобилизовать дополнительные войска, и это не та стратегия, с которой мы можем мириться", - сказал Уэсли Кларк.

Генерал считает, что предотвратить такой сценарий можно несколькими путями.

"Если у Украины будет боевая способность отбросить российские войска на Донбассе, разрезать постепенно их силы в Херсоне, Херсонской области, закрыть им доступ в Крым и идти в двух направлениях, и на востоке, и на юге, и разрезать их войска", - сказал он.

"Кроме того, нужно получить мобильные средства защиты, и тогда закрыть эти, если хотите, котлы или оцепление в двух местах. А для этого нужны и танки, и РСЗО, и вертолеты, и самолеты, такие как Су, как F-16 и и т.д. И для этого нужны надлежащие логистические способности и соответствующие данные разведки", - отметил Уэсли Кларк.

Генерал считает, что Украина должна использовать окно возможностей и перейти на стандарты НАТО.

"Если Украина имеет высокие моральные стандарты, надлежащий дух и мотивацию, получит должное оборудование, вооружение и технику, и в том числе и Миг-35, другие виды вертолетов и самолетов от стран-друзей, то мы сможем избежать сценария длительной войны" - сказал Кларки.

По его мнению, у России нет представления о том, что произойдет, если быстро действовать.

"Конечно, они думают, что они будут постоянно наступать и использовать огневую силу. Но этого нельзя им разрешить делать", - подчеркнул генерал армии США.

Яценюк
США
Киевский Форум Безопасности
Читайте также:
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (праворуч)
13 мая, 2022 пятница
Китай пытается спасти Россию от поражения в войне с Украиной, - юрист Загребельская
Валерій Залужний
13 мая, 2022 пятница
Россия массово использует сверхзвуковые противокорабельные ракеты по объектам гражданской инфраструктуры, - Залужный
Дмитро Кулеба
13 мая, 2022 пятница
"Путин сможет праздновать": Кулеба заявил, что блокировка Венгрией нефтяного эмбарго против РФ может разрушить единство ЕС
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.44
    Покупка 31.44
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.6
    Продажа 33.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
14 мая
17:21
Олаф Шольц
Вступление Украины в ЕС: Шольц боится "размытия" критериев для членства
17:14
На фото разрушен дом в Новгороде-Северском
На Черниговщине оккупанты разрушили около 3,5 тысяч зданий, - ОВА
16:59
Из Северодонецка сегодня эвакуировали 17 человек, в том числе троих детей
16:56
Анналена Бербок
Германия поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО
16:55
Эксклюзив
Вторые сутки на Попаснянском направлении идет колонна из тысячи единиц вражеской техники, - депутат Лисичанского горсовета Шведов
16:46
Эксклюзив
Все возможности перераспределения сбыта энергопродуктов России исчерпаны, - эксперт по энерговопросам Рябцев
16:43
Из Попаснянской общины в Луганской области эвакуировали восемь человек, в том числе троих детей, и завезли туда гумпомощь
16:41
Оккупанты планируют провести "перепись" населения в Херсонской области,- Денисова
16:34
В бою вблизи Изюма полег преподаватель корейского языка Денис Антипов
16:34
Кремль собирался депортировать 2 млн украинцев. Действовали более тысячи пересыльных лагерей, - Daily Mail
16:25
Зеленский – сенаторам США: Россия должна быть официально признана спонсором терроризма
16:23
Оккупанты готовят дезинформацию о детях из Мариуполя
16:04
Евровидение: Kalush Orchestra запретили сделать выступление с четким акцентом по поводу войны, - директор группы
16:03
287 тыс. украинцев сообщили об оккупантах через чатбот еВорог
15:47
Герман Галущенко
Потребление нефтепродуктов в Украине упало на 72% с начала полномасштабного вторжения России
15:44
"Готовимся к худшему сценарию". Оборона Киева не исключает повторное наступление на город
15:36
Эксклюзив
Призыв о помощи родных защитников Мариуполя к Си Цзиньпин - это обращение по адресу, - военный эксперт Мусиенко
15:34
В Херсоне убили 50 гражданских, еще около 120 человек похитила группа вербовщиков, - Денисова
15:33
В Подмосковье задержали беглого олигарха Бакая, - росСМИ
15:30
Россияне в оккупированном Мелитополе присвоили завод и карьер, - СМИ
15:30
Хвостатая спасательница Николь. История собаки, которая "работает" в эвакуационном поезде
15:13
На фото Елена Зеленская во время встречи с первой леди Польши
В эвакуации в Польше родилось более 2500 украинских малышей, - Елена Зеленская
15:12
Эксклюзив
Угрозы Финляндии и Швеции от российских чиновников – это попытка услужить Путину, – политолог Магда
15:12
метро
С 16 мая в Киеве возвращают оплату за проезд в общественном транспорте
15:09
Эксклюзив
Третий ракетный удар по Кременчугу был наиболее массированным, – депутат Полтавской ОГА Процай
15:00
Раненых и убитых военных РФ с острова Змеиный отправляют во временный оккупированный Севастополь, - украинская разведка
14:58
В Киеве переименовали арку Дружбы народов
14:48
Псевдоруководитель Южной Осетии назначил "референдум" по присоединению к РФ. В Тбилиси отреагировали
14:48
Сегодня чествуют украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны
14:42
Эксклюзив
Путину будет трудно отказать: просим президента Китая Си Цзиньпина присоединиться к спасению бойцов с Азовстали, - брифинг родных защитников Мариуполя
14:33
ВСУ перешли в контрнаступление в районе Изюма в Харьковской области
14:22
Эксклюзив
Виктор Орбан
Орбан пытается сохранить условия долгого пребывания у власти, - политолог-международник Воля
14:16
Посольство Румынии вернулось в Киев
14:14
Российского полковника Юрия Медведева, воевавшего на Киевщине, убили сами же россияне, - Politico
14:12
Эксклюзив
Спасение рядовых Влащенко и Голованова. Как Минкульт обеляет пул Медведчука
14:12
У России заканчиваются резервы боеспособных батальонно-тактических групп, - разведка
14:07
Часть украинских беженцев возвращается домой из Литвы
13:54
Илон Маск
Роскосмос запретил россиянам летать на кораблях SpaceX Илона Маска
13:41
У Украины нет лишних шести месяцев, чтобы ждать, пока Россия продолжает убивать наших граждан, – Офис президента о нефтяном эмбарго ЕС
13:33
Оккупанты уничтожают уникальную Кинбурнскую косу на Черном море, – Денисова
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV