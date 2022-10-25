Украина может импортировать электроэнергию, но это возможно при определенных условиях, - советник Шмыгаля по энергетике

Об этом пишет Главком со ссылкой на советника главы правительства по вопросам энергетики Юрия Бойко.

"С технической точки зрения сети на границе с нашими западными соседями должны не только иметь возможность принять определенные объемы электроэнергии, но и чтобы была возможность передать ее вглубь страны, где происходит основное потребление. А это зависит от того, насколько мощными и надежными будут межрегиональные связи внутри нашего государства", – объяснил Бойко.

В Европе цена на электроэнергию выше, чем в Украине, поэтому необходимо создать механизм финансовой компенсации разницы стоимости между импортным и внутренним кВт-часом. Бойко говорит, что иначе обеспечить импорт будет очень тяжело.

"Не может же быть так, что импортер купит один кВт-час за 8 грн, а продаст его за 3 грн. Пока идут дискуссии, насколько это целесообразно делать и каким образом. Собственная генерация сегодня способна обеспечить все потребности потребителей, топлива хватает ", – говорит Бойко.

Советник Шмыгаля сообщает, что в случае острой необходимости краткосрочно можно активировать аварийную помощь от ЕС.

"Аварийная помощь – это когда без коммерческого контракта на экспортно-импортную операцию один системный оператор может попросить у другого системного оператора (другого государства – ред.) предоставить ему определенный объем электроэнергии на определенный промежуток суток. Это делается в случае возникновения внезапных дефицитов электроэнергии в системе, которые не могут быть покрыты собственными потребностями. Покрытие дефицитов осуществляется на основании договоров между системными операторами сопредельных стран", – добавил Бойко.

Экспортировать электричество Украина сможет не раньше весны из-за оккупации и остановки Запорожской АЭС.

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