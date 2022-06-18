Об этом сообщает The Guardian .

Соответствующее заявление Джонсон сделал после того, как организаторы Евровидения объявили, что песенный конкурс в 2023 году невозможно провести в Украине, а они начали переговоры о его организации с Британией. Британский премьер подчеркнул, что Украина может и должна принимать Евровидение-2023.

"Конечно, я бы хотел, чтобы это было в нашей стране, но факт в том, что они победили, и они заслуживают этого, и я верю, что они могут это получить, и я верю, что они должны это иметь", – сказал Джонсон.

Он выразил надежду, что Евровидение состоится в Украине.

"Я считаю, что Киев или любой другой безопасный украинский город был бы фантастическим местом для этого. Еще есть год до начала песенного конкурса "Евровидение", надеюсь, что все будет хорошо и украинцы его получат", - добавил Джонсон.

14 мая в итальянском Турине состоялся финал Евровидения-2022, победителем которого стала украинская группа Kalush Orchestra.

17 июня Европейский языковой союз опубликовал заявление, где отметил, что сомневается в возможности Украины провести Евровидение-2023.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объявил , что Украина не согласна с таким решением.

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