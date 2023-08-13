Об этом пишет The New York Times.

Администрация президента США Джо Байдена ждала больше года, прежде чем разрешить странам НАТО отправить в Украину истребители F-16. К тому времени, когда пилоты будут научены работать на современном самолете, им будет слишком поздно помогать и защищать наземные силы, проходящие этот этап боевых действий.

"В этой связи встает вопрос: Может ли контрнаступление победить без значительной воздушной силы – основы тактики ведения войны, к которой Запад призывает Украину? Ответ, похоже, "да", как заявили в интервью на прошлой неделе нынешние и бывшие официальные лица в Украине, США и Европе, а также западные оборонные аналитики", - говорится в сообщении.

"Это придется делать без F-16. Но я верю, что они смогут", - сказал Филипп Бридлав, генерал ВВС США в отставке и бывший командующий НАТО.

Он также добавил, что украинским силам было "выгодно" изучить и развернуть так называемую общевойсковую тактику, которая является основой современной наземной войны, учитывая, что они "будут применимы во многих разных этапах того, что вы делаете, несмотря ни на что".

"Если вы ожидаете, что Украина будет бороться так, как мы боремся, то они должны иметь у нас инструменты, а мы им этих инструментов не дали", - добавил Бридлав.