Украина может добиться успеха во время контрнаступления и без F-16, - NYT
Администрация президента США Джо Байден считает, что украинские военные могут добиться значительных успехов в контрнаступлении и без истребителей F-16
Об этом пишет The New York Times.
Администрация президента США Джо Байдена ждала больше года, прежде чем разрешить странам НАТО отправить в Украину истребители F-16. К тому времени, когда пилоты будут научены работать на современном самолете, им будет слишком поздно помогать и защищать наземные силы, проходящие этот этап боевых действий.
"В этой связи встает вопрос: Может ли контрнаступление победить без значительной воздушной силы – основы тактики ведения войны, к которой Запад призывает Украину? Ответ, похоже, "да", как заявили в интервью на прошлой неделе нынешние и бывшие официальные лица в Украине, США и Европе, а также западные оборонные аналитики", - говорится в сообщении.
"Это придется делать без F-16. Но я верю, что они смогут", - сказал Филипп Бридлав, генерал ВВС США в отставке и бывший командующий НАТО.
Он также добавил, что украинским силам было "выгодно" изучить и развернуть так называемую общевойсковую тактику, которая является основой современной наземной войны, учитывая, что они "будут применимы во многих разных этапах того, что вы делаете, несмотря ни на что".
"Если вы ожидаете, что Украина будет бороться так, как мы боремся, то они должны иметь у нас инструменты, а мы им этих инструментов не дали", - добавил Бридлав.
- Вооруженные силы Украины уже некоторое время сохраняют присутствие на левом берегу Днепра в Херсонской области, в отличие от предыдущих украинских рейдов, однако эти позиции еще не являются плацдармом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.68
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное