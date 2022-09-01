Украина может деоккупировать Херсон без боевых действий – экс-председатель Королевского института Объединенных ВС Великобритании

Об этом он рассказал в разговоре со Sky News.

Оборонный аналитик сказал, что контрнаступление Украины произошло "достаточно быстро" с "большим наступлением" с юго-запада Херсона до села Великая Костромка.

"Я предполагаю, что они хотели бы сделать, – это окружить примерно 20 000 российских войск, которые находятся к западу от реки Днепр", – сказал он.

"Если они смогут угрожать окружить их, то россиянам придется отойти из Херсона, и дело в том, что если они смогут убедить россиян, что они должны выйти из Херсона, тогда они смогут это сделать, не воюя за это. Они не хотят бомбить город, поэтому они могут вернуть Херсон, просто проведя это быстрое наступление, которое грозит окружить 20 000 военных", - рассказал Майкл Кларк.

Напомним, россияне больше не могут подтягивать технику и боеприпасы по Каховскому и Дарьевскому мостам.

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