Украина может через год стать членом ЕС, если мы четко выполним все условия, - эксперт-международник Добряк
Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии для того, чтобы начать последнюю стадию перед вступлением в ЕС, – есть определенные шансы стать членом в краткосрочной перспективе
Об этом при включении в эфир Еспресо заявил эксперт-международник Евгений Добряк.
"Мы фактически выполнили все семь рекомендаций Еврокомиссии для того, чтобы начать последнюю стадию перед вступлением в ЕС. Это стадия переговоров. По состоянию на сегодняшний день осталась реформа Конституционного суда и вопросы антикоррупционной политики. Они очень болезненно поднимались и в отношении вступления в НАТО", - отметил он.
Добряк добавил, что мы должны все это выполнить – это наша стратегическая задача.
"Если мы это выполним, то начнем в конце года переговоры, и у нас есть определенные шансы стать членом ЕС в краткосрочной перспективе. Я думаю, мы примерно через год можем стать членами ЕС. Если мы все выполним четко, здесь препятствий нет", - подытожил. эксперт.
Что известно о вступлении Украины в ЕС
28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз относительно немедленного вступления по специальной процедуре.
23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.
В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров о вступлении уже в этом году.
По данным источников Еспресо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.
В настоящее время Украина должна выполнить семь требований Еврокомиссии, поставленных в июне 2022 года, необходимых для сохранения статуса кандидата:
- завершить реформу отбора судей Конституционного суда;
- продолжить судебную реформу, включая проверку добропорядочности членов Высшего Совета правосудия (ВРП) и провести отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС);
- продолжить борьбу с коррупцией, назначить руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);
- продолжить борьбу с отмыванием средств и правоохранительную реформу;
- бороться с влиянием олигархов;
- привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
- внести изменения в законодательство о национальных меньшинствах.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук также отметил , что Украина настроена вступить в Евросоюз раньше, чем в НАТО, и переговоры по членству планирует начать до конца текущего года.
19 июня по данным иноСМИ стало известно, что Украина, по оценке Европейской комиссии, выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе, в то же время в Брюсселе отмечают прогресс, достигнутый, несмотря на полномасштабную войну РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте по случаю Дня Конституции, предложил на обсуждение пять пунктов Украинской доктрины.
4 июля президент Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали совместную декларацию, в которой, в частности, отмечается непоколебимая поддержка Испании относительно инициативы Украины на вступление в ЕС и НАТО.
В этот же день президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что Украина и еще ряд стран должны войти в ЕС, чтобы уменьшить влияние РФ и Китая.
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