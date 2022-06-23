Украина может быстро выполнить все 7 требований Еврокомиссии, чтобы стать членом ЕС, - руководитель правления института мировой политики
Руководитель правления института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что Украина может выполнить все требования Еврокомиссии и быстро стать членом Европейского Союза
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Бюджет Европейского Союза имеет отдельную статью в поддержку институциональных требований в тех странах, которые уже определены кандидатами на вступление в ЕС. С учетом того, что две страны присоединяется к ЕС, бюджет Европейского Союза может вырасти. Мы понимаем, что очень часто финансовая помощь Украине будет технической. А также помощь на экспертном уровне, поскольку нам нужно привести свое законодательство в соответствии с европейским", - пояснил Шлинчак.
Шлинчак подчеркнул, что Украина может быстро выполнить все 7 условий от Еврокомиссии, чтобы стать членом Европейского Союза.
"Украина имеет все возможности для того, чтобы быстро выполнить все 7 требований от Еврокомиссии и стать членом Европейского Союза. Чтобы выполнить некоторые из этих пунктов, нужна политическая воля. Нам нужно выполнять Копенгагенские критерии. Они достаточно четкие. Если мы не будем останавливаться, а поставим Цель, то членство в Европейском Союзе будем ждать не десятилетия, а гораздо быстрее это все произойдет", - добавил Шлинчак.
- 23 июня Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС и призвал глав стран ЕС поддержать предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.34
Покупка 34.34Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 35.92Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное