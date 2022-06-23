Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".



"Бюджет Европейского Союза имеет отдельную статью в поддержку институциональных требований в тех странах, которые уже определены кандидатами на вступление в ЕС. С учетом того, что две страны присоединяется к ЕС, бюджет Европейского Союза может вырасти. Мы понимаем, что очень часто финансовая помощь Украине будет технической. А также помощь на экспертном уровне, поскольку нам нужно привести свое законодательство в соответствии с европейским", - пояснил Шлинчак.



Шлинчак подчеркнул, что Украина может быстро выполнить все 7 условий от Еврокомиссии, чтобы стать членом Европейского Союза.



"Украина имеет все возможности для того, чтобы быстро выполнить все 7 требований от Еврокомиссии и стать членом Европейского Союза. Чтобы выполнить некоторые из этих пунктов, нужна политическая воля. Нам нужно выполнять Копенгагенские критерии. Они достаточно четкие. Если мы не будем останавливаться, а поставим Цель, то членство в Европейском Союзе будем ждать не десятилетия, а гораздо быстрее это все произойдет", - добавил Шлинчак.



23 июня Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС и призвал глав стран ЕС поддержать предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.