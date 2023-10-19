Украина, Молдова и Румыния будут вместе эвакуировать граждан из сектора Газы
Украина, Молдова и Румыния договорились объединить усилия по эвакуации своих граждан из сектора Газы
Об этом пишет Newsmaker , ссылаясь на заявление министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы.
Отмечается, что министр иностранных дел Нику Попеску 19 октября провел телефонные разговоры с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Эвакуация будет производиться через пункт пропуска Рафах на границе с Египтом.
"Это сотрудничество позволит провести скорую и безопасную эвакуацию наших граждан через пункт пропуска Рафах", - говорится в заявлении.
- На вечер 15 октября с территории Израиля и Газы Украина смогла эвакуировать более 200 граждан, еще около 260 украинцев находятся в Газе.
- Президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси согласился открыть контрольно-пропускной пункт Рафах для около 20 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа.
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