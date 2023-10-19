Украина, Молдова и Румыния будут вместе эвакуировать граждан из сектора Газы

Об этом пишет Newsmaker , ссылаясь на заявление министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы.

Отмечается, что министр иностранных дел Нику Попеску 19 октября провел телефонные разговоры с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Эвакуация будет производиться через пункт пропуска Рафах на границе с Египтом.

"Это сотрудничество позволит провести скорую и безопасную эвакуацию наших граждан через пункт пропуска Рафах", - говорится в заявлении.