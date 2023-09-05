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Украина модернизировала ракеты "Нептун" и использует их как аналог ATACMS и Taurus, - Newsweek

5 сентября, 2023 вторник
05:59
Война с Россией

Украина адаптирует противокорабельные ракеты "Нептун" отечественного производства для нанесения ударов на большие расстояния

Об этом сообщает Newsweek.

К таким выводам пришли западные эксперты после того, как Киев применил свое "совершенно современное" оружие в Крыму.

Анонимный представитель украинского оборонного ведомства в интервью The War Zone сообщил, что Украина использовала модернизированную версию своей ракеты "Нептун" и атака "была на 100% осуществлена ею".

Заместитель директора проекта "Противоракетная оборона" Центра стратегических и международных исследований Ян Уильямс считает, что в идеальном мире для наземных миссий не применяют современные противокорабельные ракеты, специально разработанные для того, чтобы топить тяжелобронированные военные корабли в море". Но поскольку Украина сталкивается с реальным Дефицит систем для удара в глубоком тылу, Уильямс считает, что Киев использует эти ракеты.

По его словам, у Украины нет доступа к американской системе тактических баллистических ракет ATACMS или крылатой ракеты дальнего радиуса действия Taurus немецкого производства. И Вашингтон, и Берлин отказались предоставить Украине эти системы, несмотря на то, что Лондон и Париж в начале этого года передали Украине англо-французские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow или SCALP.

Уильямса считает, что Украина адаптируется и использует то, что у нее под рукой, но это не должно рассматриваться как долгосрочное решение для ударов на большие расстояния.

Научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил, занимающийся исследованиями в области обороны Сидхарт Каушал, сообщил, что удар по мысу Тарханкут на западе Крыма в конце прошлого месяца "доказал, что Украина может использовать "Нептун" в режиме наземной атаки и таким образом ставить под угрозу российские объекты в ранее безопасных тыловых районах

Удар по относительно небольшой цели, которая может перехватывать воздушные угрозы, как С-400, свидетельствует о том, что у Украины есть высококачественная разведка и что наземный ударный Нептун может скрываться за препятствиями, чтобы приблизиться незамеченным для России, сказал Каушал. Это также может намекать на то, что "Нептун" может использовать контрмеры против обнаружения или использоваться вместе с оборудованием для глушения, продолжил он.

"Все это указывает на достаточно сложную координацию возможностей украинцев", хотя существует много неизвестных факторов, считает Каушал.

Одним из вероятных отличий между наземной версией "Нептуна" и противокорабельной будет система наведения, добавил Каушал.

Экспертам трудно судить о том, сколько ракет "Нептун" может располагать Украиной, но вряд ли это будет большой арсенал. По словам Каушала, даже в мирное время тяжело массово производить такой тип вооружений, а Россия приложила немало усилий, чтобы поразить украинскую военно-промышленную базу.

  • Напомним, во временно оккупированном Крыму в среду, 23 августа, раздались взрывы. Прилет был по военному объекту на мысе Тарханкут, уничтожившем российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".
  • Украинскими ракетами из комплекса "Нептун" также был потрясен 13 апреля Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва". Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул . 16 апреля в Пентагоне подтвердили, что ракеты "Нептун" поразили российский военный корабль "Москва" перед тем, как он затонул.
  • Военный эксперт Сергей Згурец предполагает , что уничтожение российского С-400 при высадке ГУР в Крыму могло быть первым удачным применением комплекса "Нептун" по наземным объектам РФ.
оружие
ракетний удар
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